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亚洲 | 2013年 1月 22日 星期二 06:38 BJT

****澳新经济指标预测--1月22日-1月29日****

路透1月22日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    * 1月21日当周    

    1月22日(二)
    暂无重要经济指标公布.
    
 1月23日（三）
 GMT时间   经济指标/活动                         公布时段      预估值       前值
 0030      澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)         第四季       +0.4%      +1.4%
                               (较上年同期)                     +2.4%      +2.0%
           澳洲央行CPI加权中值(较前季)                          +0.7%      +0.8%
                            (较上年同期)                        +2.5%      +2.6%
           澳洲央行CPI截尾均值(较前季)                          +0.7%      +0.7%
                            (较上年同期)                        +2.4%      +2.4%
 0030      澳洲消费者物价指数(CPI)                 第四季          --      101.8
                                                                       
 
 1月24日（四）
 GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     预估值         前值
 2100      新西兰净债务余额与GDP之比     截至11月的四个月         --        27.1%
    
    1月25日(五)
    暂无重要经济指标公布.
      
    * 1月28日当周 

 1月28日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                          公布时段    预估值         前值
 2145      新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月              12月        --        逆差7
           度)                                                        
                                 (年度)                           --     逆差14.6
                进口(亿新西兰元)                                  --         45.1
                出口(亿新西兰元)                                  --         38.1
 
 1月29日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                          公布时段    预估值         前值
 0030      澳洲国民银行(NAB)企业状况指数              12月        --          负5
                          企业信心指数                            --          负9
 2145      新西兰建筑许可                             12月        --        -5.4%
 (完)

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