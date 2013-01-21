澳新经济指标预测--1月22日-1月29日****

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透1月22日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 1月21日当周 1月22日(二) 暂无重要经济指标公布. 1月23日（三） GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.4% +1.4% (较上年同期) +2.4% +2.0% 澳洲央行CPI加权中值(较前季) +0.7% +0.8% (较上年同期) +2.5% +2.6% 澳洲央行CPI截尾均值(较前季) +0.7% +0.7% (较上年同期) +2.4% +2.4% 0030 澳洲消费者物价指数(CPI) 第四季 -- 101.8 1月24日（四） GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 新西兰净债务余额与GDP之比 截至11月的四个月 -- 27.1% 1月25日(五) 暂无重要经济指标公布. * 1月28日当周 1月28日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月 12月 -- 逆差7 度) (年度) -- 逆差14.6 进口(亿新西兰元) -- 45.1 出口(亿新西兰元) -- 38.1 1月29日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 12月 -- 负5 企业信心指数 -- 负9 2145 新西兰建筑许可 12月 -- -5.4% (完)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编