金砖国家: 1月21日股汇市收盘纵览

路透1月22日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月21日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 收低0.25%,报1,078.05点.

中国股市:沪综指小幅收升,创下近八个月收盘新高.分析师指出,上周五大盘受国内经济数据提振而重返升途,市场人气重聚,但沪综指2,300点以上区域为之前密集成交区,上档阻力较大,而且前期领涨板块今日走势出现分化,因此大盘基本维持高位震荡走势,尾市一波拉升后沪综指再创近阶段新高.沪综指 收报2,328.221点,涨11.151点或0.48%;此前收盘高位是去年6月1日的2,3 73.436点.上海A股今日成交额1,123亿元人民币,上日为1,050亿元.

香港股市:香港股市由19个半月高点下跌,中国第二大电信设备供应商--中兴通 因预计全年亏损,导致股价下跌.恒生指数 收跌0.1%,报23,590.9点;恒生国企指数 收升0.2%.

中国汇市:人民币兑美元即期 收跌,受中间价创逾一周新低带动.交易员称,市场成交不算活跃,客盘购汇和结汇相对均衡,不过尾盘出现一波客盘购汇,令人民币进一步走弱.境内美元人民币一年期掉期 升水报940点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3153元.

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印度股市:连续第三天收高并创下两年高位,因为又有两支蓝筹股Reliance Industries和ITC获利优于预期,市场对企业获利的情绪愈加乐观.指标BSE指数 收高0.31%,或62.78点,报20,101.82点,为2011年1月6日来收盘高点.

印度汇市:印度卢比下跌,从日内稍早触及的两个半月高位回落,两天连涨走势结束,因炼油商持续存在美元需求.卢比/美元 收报53.765/775,周五则收报53.71/72.盘中卢比一度触及53.63,为11月2日以来最高. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,600.130点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低0.1%至848.25点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 涨0.01%至30.2680,卢布兑欧元 收涨0.14%,报40.2950. ========================================================================================

巴西股市:几无变动,因美国假期令交投减少,且投资者对第四季企业业绩态度谨慎.巴西圣保罗交易所Bovespa指数 小跌0.09%,报61,899.71点.

巴西汇市:雷亚尔/美元 几无变动,收报2.0418,处在2.0-2.05窄幅区间内.决策者乐见此区间,因其在向出口商提供了支持的同时也不会增加通胀压力. ========================================================================================

南非股市:连涨两天后今日收低,受蓝筹权重股Richemont 拖累.该奢侈品企业公布的营收数据令人失望.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.44%,报35,567.13点.综合指数 亦收低0.44%,报39,989.57点.