《香港报摘》--经济日报1月22日

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
* 要闻版头条:
--据悉,深圳市政府将很快审批前海《土地出让暂行办法》等土地政策,并与三大地主协商已出让土地营运方案.据证券界估算,三大地主拥有三幅土地总估值高达4,700亿港元.据报章统计,前海1,500万平方米土地中,约27.5%分别由招商局集团、中集 和深圳国际 所拥有.
* 其他:
--内地正推动合格境内个人投资者(QDII2)试点,在中国伙拍高华证券沾手财富管理业务的高盛,其亚洲董事总经理严力耘认为,中国超级富豪理财观念日趋保守,利用QDII投资海外资产,能令他们达到分散风险的目的.
--渣打发表研究报告,预计今年底本港人民币债券(点心债)发行量达到1,400亿元人民币,按年上升两成,年底人民币存款超过7,000亿元.
--服装零售商I.T 公布,截至去年11月底止第三季,本港市场同店增长仅0.3%,备受关注的毛利率及存货水平则继续恶化.首三季累计,本港及内地同店销售增长,分别录得按年5.3%、13%升幅.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编