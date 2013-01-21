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亚洲 | 2013年 1月 22日 星期二 07:54 BJT

《香港报摘》--经济日报1月22日

* 要闻版头条:

--据悉,深圳市政府将很快审批前海《土地出让暂行办法》等土地政策,并与三大地主协商已出让土地营运方案.据证券界估算,三大地主拥有三幅土地总估值高达4,700亿港元.据报章统计,前海1,500万平方米土地中,约27.5%分别由招商局集团、中集 和深圳国际 所拥有.

* 其他:

--内地正推动合格境内个人投资者(QDII2)试点,在中国伙拍高华证券沾手财富管理业务的高盛,其亚洲董事总经理严力耘认为,中国超级富豪理财观念日趋保守,利用QDII投资海外资产,能令他们达到分散风险的目的.

--渣打发表研究报告,预计今年底本港人民币债券(点心债)发行量达到1,400亿元人民币,按年上升两成,年底人民币存款超过7,000亿元.

--服装零售商I.T 公布,截至去年11月底止第三季,本港市场同店增长仅0.3%,备受关注的毛利率及存货水平则继续恶化.首三季累计,本港及内地同店销售增长,分别录得按年5.3%、13%升幅.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)

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