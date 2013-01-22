《台湾重要政经日程》--1月22日

===================今日重要政经消息=====================
1/22(二)
--08:30 主计总处公布12月季调后失业率,上月为4.27%.
--10:00 瑞银财富管理记者会.
--11:00 经济部国贸局年度记者会.
==================近期重要政经消息======================
1/23(三)
--16:00 经济部公布12月工业生产年变动率,上月为升5.85%.
--12:30 央行代财政部标售"102甲3期"公债400亿台币,年期为20年期,1月28日发行.
--12:30 央行代财政部标售五年期102/2公债,金额400亿台币.
1/25(五)
--16:10 央行公布12月M2货币总计数,上月为年增3.26%.
2/5(二)
--08:30 主计总处公布1月消费者物价指数,12月为+1.61%.
--12:30 央行代财政部标售"102甲4期"公债400亿台币,年期为两年期,8日交割.
--16:10 央行公布1月底外汇存底,12月底为4,031.69亿美元.
2/6(三)
--12:30 央行代财政部标售"财102-2期"国库券,数额200亿元,期限273天期,7日发行.
2/7 (四)
--16:00 财政部公布1月进出口数据,上月出口金额年增9.0%.
2/11-2/15
--农历春节假期.
2/22(五)
--12:30 央行代财政部标售"102甲5期"公债350亿台币,年期为30年期,2月26日发行.
2/23(六)
--补行上班一日,金融市场开市.
--16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元.
*2/26(二)
--16:00 经济部公布1月外销订单,12月为年增8.5%.
2/28(四)
--228纪念日休假,金融市场休市.
3/1(五)
--12:30 央行代财政部标售"102甲6期"公债400亿台币,年期为10年期,3月6日发行.
3/18(一)
--12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币,年期为20年期,21日发行.
3/27(三)
--12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券,数额200亿台币,期限364天期,28日发行.
4/4-4/5
--儿童节/民族扫墓节休市二日.
6/12(三)
--端午节休市一日.
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日.
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.
10/10(四)
--国庆日休市一日. (完)
(记者 高洁如; 审校 黄凯)