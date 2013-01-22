中国债市: 银行间债券回购主协议2013版发布,引入盯市调整和替换机制

路透上海1月22日 - 中国银行间交易商协会周一发布《中国银行间市场债券回购交易主协议（2013年版）》,在核心机制安排上,除引入回购债券盯市调整和替换机制外,通过建立买断式回购单一协议和终止净额等机制,为有效防范金融市场区域性、系统性风险做了有益的制度探索.该主协议将设12个月过渡期.

随着债券价格波动频繁,质押债券的价格风险备受市场关注,此次主协议设计了调整机制,交易双方应根据约定的“盯市”估值方法,在出现回购债券市值下跌或上升时,净风险敞口大于最低转让金额的交易一方有权要求另一方,根据计算结果相应增加或退还已交付的回购债券,以有效控制交易的市场风险.

同时引入的"替换"机制,则有助于债券市场流动性的进一步提高.根据主协议的约定,正回购方可使用其他债券替换已质押的回购债券,从而释放被质押债券的交易流通能力,这种机制安排,为交易双方主动管理自身债券头寸和资金使用效率提供了重要手段,缓解了被质押债券“逼仓”的风险,有助于切实提高债券市场流动性.

交易商协会指出,相比旧协议,2013年主协议在《回购主协议》文本的框架结构、核心机制安排、风险事件处理和签署方式等方面都做了改进和完善.

具体而言,在框架结构设计上,主协议文本结构采用了"通用条款+特别条款"的框架式结构,兼顾质押式与买断式回购交易的共性与个性特点.

在风险事件处理上,主协议完善了对违约事件、终止事件的认定标准和处理流程,有助于风险管理机制的进一步健全.在签署方式安排上,采取“多边+双边”的签署方式,兼顾了便捷性与灵活性,既体现了市场管理的一般要求,又顾及到交易主体风险管理的个性需求.

交易商协会数据显示,回购交易已成为金融机构最重要的短期资金融通方式.2012年全年银行间回购市场交割量约151.7万亿元人民币,远超同业拆借市场（2012年累计成交约46.7万亿元）.参与主体从市场成立之初的16家商业银行,增加到包括银行、保险、证券、信托、基金等金融机构和部分非金融机构投资者共2,200余家,基本上覆盖了市场各类机构.