港报财经评论: 压抑释放股票脱缰--信报1月22日

压抑释放股票脱缰/ 习广思

资金市看资金流.日本央行一连两日议息,再扩大量宽规模事在必行,圆汇贬值是今年金融市场的重头戏.美股踏入业绩期,指数续见新高,留意美股资金流出不算严重,亦见资金流入企债市场.中港股市方面,上周港股成交额高企,EPFR资金流显示,中国及香港股票基金一周分别录得19.6亿及4亿美元流入.资金追逐中港股票兴致未减,去年底配置后,年初这轮补货或许令人始料不及,但资金流入利好区内市场,从多家公司近期相继发债便可见一斑.A股经过一轮反弹后,继续在高位整固.上周五,人民银行宣布启用七天期短期回购为主的公开市场短期流动性调节工具,作为公开市场常规操作的补充,意味着央行一周五日都可以在市场进行灵活的资金投放、回笼操作,也意味着正逆回购将成为央行调整流动性的主流工具,未来存款准备金率的使用频率或将减少.

有投资者憧憬这措施将成为中国版QE,这也未免有点想过了头,看A股的冷静反应,便知类似QE的憧憬未有炒起.然而,央行增加流动性操作工具,可以减低市场对流动性短缺的忧虑.中短期而言,中国内地银行对资金方面依然宽松,但大手"放水"则未必.外围市场缺乏方向,市场等待日本议息结果,加上美股休市,港股持续在高位争持.恒指昨天波幅约100点,表现牛皮,收报23,590点,下跌10点.从上周开始,牛熊证成交额缩减早意味着指数难见突破,短期24,000点是阻力位,大市短期或波动,资金追逐股票形势未变.观乎近日资金炒作板块及个股的力量,可见资金热衷炒作"故仔",股市寻宝游戏仍在进行中.值得留意的是,公司盈警盈喜的消息,是资金炒作个别股份的重要因素.

资金昨日炒作二三线股,“新城镇化"主题不断被放大,最新演绎是汽车股,投资者应留意类似概念均是炒作预期而已,一切须看3月两会上,总理李克强的政策如何呼应市场预期.其次,航运股除中海集运 发盈喜外,市场传出多个部门将推出财税优惠,其实也是市场对中国内地政府在税务改革方面的憧憬.两会后,将是印证市场预期的时候,也是市场评估中国全年经济形势的关键时刻.资金狂炒内房壳股,万科公布B转H计划,昨日A、B股复牌后涨停板,早前买壳待注资的万科置业海外正式易名急升12.7%.公司收市后公布盈警消息,到底是巧合或是安排,这无从得知.但是,炒作不因盈利,股价岂会因盈警下跌,这类内房壳股的炒作,将会愈炒愈有.

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德经济改善欧罗看俏/ 苏子

目前市场焦点仍然集中在逐步呈现大弱势的日圆身上,今日日本央行的议息结果若显示央行真的提出2%的通胀目标,预料日圆走势将无可避免进一步下挫,而美元兑日圆预料因此加速上升,目标看2010年5月的94.98高位.若然央行并未提出2%的通胀目标,预料日圆势必在目前市场一片看淡声中强力反弹,而美元兑日圆较大机会下破20天SMA的87.77关键支持,下试85.50/86.50支持区.近日美元兑日圆虽然仍可在90心理关口附近争持,但由于汇价自本月4日突破88阻力关口后,其9天RSI便开始出现明显的顶背驰不利讯号,故相信,若今天日本央行的议息结果未能刺激日圆继续下挫,日圆汇价将会出现不少喜爱博反弹的投资者所希望见到的急升情况,至于近日一直受制于120心理关口的欧罗兑日圆,预料会出现较大的回落空间.

短线而言,欧罗兑日圆一旦掉头回落,较大机会下试去年11月13日的100.27低位升至上周五的120.69高位的23.6%调整目标,即115.87关键支持.原本较为看好澳元兑日圆的走势,但连日来澳元兑日圆的升势却一直受制于95阻力关口,并开始露出疲态.而澳元兑日圆的9天RSI自上月18日升至88的严重超买水平后便乏力再升,随后却像美元兑日圆般同样呈现顶背驰的不利讯号,一旦日圆真的掉头回升,澳元兑日圆将会出现逆转性的回落,并返回90心理关口以下波动.

欧罗兑美元近日的升势一直受制于100周SMA阻力附近.由于昨天德国央行表示,德国经济前景已出现改善,这意味德国经济的放缓现象只属暂时性,有利欧罗汇价继续造好.欧罗兑美元应可克服100周SMA阻力,随后向上展开较为明显的趋势市.