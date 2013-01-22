港报财经评论: 跟大行看高汇丰一线--经济日报1月22日

跟大行看高汇丰一线/ 林瑞芬

美股周一休市,港股在上周破位后昨牛皮.大市成交额650亿港元.恒指收报23,590,跌11点.国指升20点至12,125.美债上限问题似有缓解之兆,利港股续延寻高位之旅.因上周观察大市破位成交未大增,显示看好的投资者保持慢升也谨慎,故判势港股暂只能缓升,守于23,500上望反覆挑战24,000.B股转H股,为估值低残的中资股打出条生路,内房龙头万科,落实转H股,昨即令A股抽升近10%.港股在中资股带动必旺场,港交所 今年反覆走强.走强的金融股类还有可能是汇丰,在3月公布业绩的前夕,分别有摩根大通及瑞信发表报告唱好,要落足眼力看两大行究竟有何原因如此有信心.

汇丰续在数宗诉讼问题上取得进展,继洗黑钱案被罚19.1亿美元后,刚解决的美国违规收楼案,被罚2.49亿美元,不明朗乌云渐消散.加上美国楼市渐复苏,汇丰业务当可回暖.摩根大通由此调整其2012年至2014年盈利预测,分别调升2%、升1%及降4%,当中计及出售平保 股权及兴业银行不再入帐之影响.因盈利上调,亦顺应上调汇丰目标价至96港元,此前目标价83港元,投资评级则维持"增持".至于瑞信看好汇丰资本自产能力,可主要透过重组及低估值达致.瑞信维持其"优于大市"投资评级,但目标价由89港元升至95.4港元.汇丰拥强大容量可吸纳额外监管费开支,瑞信料当集团达《巴塞尔资本协定III》资本要求12%,汇丰管理层将转而留意增加资本回报率.银行业最重要看贷款的增长.据瑞信假设,若汇丰今年贷款增长每升1个百分点,2013年税前盈利会升0.7%,2014及2015年升1.2%及1.3%.

估值上,瑞信认为汇丰都被有低估之嫌.瑞信料汇丰于明年资本盈余达134亿美元,相对最低资本要求12%,当中已计算派息因素,估值吸引,并末计算出售平保 股权,汇丰实为同业中罕有地拥有多余资本,再加上有亚洲业务盈利贡献比重更大,现价PB估值有被低估.报告时汇丰之市帐率1.2倍,总股本回报率13.1%,较渣打 1.5倍及14.1%为低.

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4G惹憧憬,续撑中移动/ 余少文

中国内地股市靠稳,国企指数继续在12,000点之上整固,上周被抛售的中国移动 见喘定,因其上月3G上客量高达550万户,由于中国内地手机上网需求愈来愈大,继继憧憬4G及撑中移动有望再成红底股.国企指数全日高低波幅不足87点,收报12,125点,上升20点或0.2%,成交额降至今年以来最少的111亿港元,只有43%主板H股随大市上升.而红筹指数升10点或0.2%,收4,721点,成交额58亿港元,电讯股继续偏弱.上周提及中国内地手机网民人数截至去年底4.2亿人,按年升18%及占总网民人数74%,即每四个网民中有三个会透过手机上网,难怪中国内地去年3G上客量录得强劲增长.尽管中国联通 上周公布的12月3G上客量只有313万户,意外地环比下跌4%,但全年新增上客量仍有3,644万户,按年增长40%.

至于中移动昨早公布的数据则意外地好,当月3G上客量550万户,是推出3G以来最多单月上客量,环比急升76%,全年上客量增加至3,672万户,按年增长20%,新增用户量刚好超过联通,及高于中国电信 的3,276万,继续担任中国内地推出3G以来的"一哥".只是中移动年尾上客量急升,觉得有年尾冲上客量的感觉,不排除当中涉及手机补贴,故今年1月和2月的上客量颇大机会回到正常的300多万户水平,或是股价昨日逆市下跌原因之一.中移动股价表现令人失望,是因为有媒体引述消息指中移动管理层调低2013年盈利目标,以及有证券商唱淡中移动指其未来五年盈利可能会累计跌33%.但按彭博综合证券商预测数字显示,预期中移动2012年盈利约1,263亿元人民币,较上年只会微升不足1%,即使展望2013年料只赚1,272亿元人民币,增长同样不超过1%,惟数年前已指出中移动已变成公用股,增长欠奉,只靠高息.

但中移动股价昨日收87.3港元,2012年和2013年预测息率只有3.9厘,现水平吸引力确实减弱,也可能是股价升至90港元水平受压原因之一.中国内地今年虽是3G天下,中移动仍受到联通和中电信挑战,今年未必能保住上客量第一,但电讯市场今年焦点会逐步移到4G身上,因为中国明确要加快通讯科技发展,今年底确实有机会发4G牌,尤其中移动已进行测试,明年有望扭转过去一年多的上客量劣势,至少也可稳住客户.