路透调查: 铁矿石今年均价料降为125美元,因供应增加抵减中国需求

* 铁矿石2013年每吨均价料为125美元,低于2012年的128美元

* 下半年铁矿石价格料受供应增加压抑

* 中国2013年铁矿石进口增长幅度料放缓至5%

路透新加坡/纽约1月21日 - 铁矿石市场2013年开局大好,但一项路透调查显示,全球供应增速将快过主要进口国中国需求回升的速度.

铁矿石价格涨势在本月触及15个月高点后已失去动能.由于今年经济不太可能快速反弹,中国原材料需求上升的幅度可能不足以吸收力拓 等全球矿商增加的产出.

路透对17位分析师的调查中值显示,指标62%级铁矿石.IO62-CNI=SI今年每吨均价料为125美元.这略低于2012年均价128美元,因分析师预计下半年供应增加令铁矿石跌价.

中国钢铁厂大量补充库存推升铁矿石价格1月8日升至每吨158.50美元,创2011年10月以来高位.但之后价跌逾8%;不过供应紧俏应能使铁矿石价格在上半年仍维持高档.

"下一波价格涨势将受实质需求的推动,"麦格理大宗商品分析师Graeme Train称."一般而言,实质需求推升的价格涨势会远不及补充库存推动的价格涨势令人兴奋."

部分分析师预估,全球铁矿石市场今年起将出现供应过剩,下半年有新供应投入市场,可能压制价格.

铁矿石经过多年的供不应求后,高盛预计全球市场今年的供应将过剩2,000万吨,到2016年供应过剩的数量更料达2.15亿吨.

的确,路透调查的受访分析师中,许多人都预计未来两年价格跌势逐渐加重,预估中值显示2015年铁矿石每吨均价100美元.最悲观的预估者甚至估计2015年均价为75美元.

但在此之前,高盛预计铁矿石生产商"2013年将经历价格表现及利润率优异的最后一年,2014年则是转变的一年."高盛是最乐观的受访者之一,预估铁矿石今年均价每吨144美元.

上述表现系受到中国进口的支撑,路透调查预估中值显示,中国今年料进口创纪录的7.78亿吨铁矿石,比2012年增加近5%,但增速已比去年的升8.4%放缓.

调查显示中国粗钢产出料为7.49亿吨,2012年产量为7.165亿吨.