《交易视点》中国利率产品中长端利率下行空间有限--中信证券

路透北京1月22日 - 中国中信证券最新发布的利率市场周报认为，延续回升的经济等基本面将继续对中长期利率产品构成利空，在资金面波动性进一步收缩的环境下，收益率曲线有望延续陡峭化的态势。

因此，包括机构配置在内的需求推动的近来中长期利率产品收益率下行,幅度也将会比较有限。

**增长延续回升态势**

国家统计局公布二季度GDP增长率为7.9%，季调后四季度GDP环比折年率在8.6%左右，高于三季度的8.2%。

分产业看，一、三产业GDP环比都有显着上涨，此外，工业增加值环比折年率已经连续四个月维持在16%左右。

总体来看，目前的经济增长仍较为强劲，预计今年一季度GDP同比将继续上升，有望至8.3%左右。

**货币市场利率稳定性将进一步提高**

央行针对十二家系统性重要银行推出SLO工具表明货币市场利率作为央行货币政策中间目标的重要性不断上升，正逆回购操作将成为维持货币市场利率平稳的主要工具，未来资金面波动性有望下降。

**市场研判和投资策略**

从基本面来看，在相对宽松的货币环境下，1-2个季度内经济增长有望延续回升的通道。在增长基本符合市场预期的情况下，通胀可能成为未来市场的主要关注点。

考虑到春节的影响，2月份CPI同比涨幅触及3%将是大概率事件，即使3月份CPI开始出现回落，上半年整体水平也将保持在2.5-3%的区间；并且，若当前经济回升力度强劲，那么下半年的通胀水平或高于上半年。

从流动性情况来看，上周央行宣布推出SLO调节12家银行的流动性，在非公开市场招标日进行定向逆回购操作。我们认为，这一政策更多是反映了央行维持货币市场平稳的意图，并不意味着进入一个新的数量宽松周期，而央行也可能在流动性过于宽松的时候重新开启回笼操作。

此外，在增长回升确立的情况下，偏宽松的流动性有利于经济的进一步回升。

综上所述，我们认为，基本面将继续对中长期利率产品构成利空，在资金面波动性进一步收缩的环境下，收益率曲线有望延续陡峭化的态势。但在配置型机构的一级市场需求保护下，中长期利率产品收益率上行的幅度将会比较有限。

现券方面，建议交易型机构继续对利率产品持轻仓谨慎态度，可关注一级市场招标中可能存在的博取边际标位的机会，以及二级市场收益率冲高回落的波段交易机会。对配置型机构而言，可继续关注金融债较高隐含税率带来的配置价值。(完)