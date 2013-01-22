《交易视点》中国信用债收益率曲线可能维持陡峭化趋势--中信证券

路透北京1月22日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，信用债收益率曲线可能将维持陡峭化的趋势，这源于央行推出SLO可使金融体系流动性维持相对宽松状况，进而使得经济增速和通胀水平继续上行的概率较高。

我们为此仍建议关注基本面好转对中长期利率可能带来的压力，从策略上看，投资者应注意控制债券投资的总体久期。

此外,目前看，近日11超日债事件在地方政府等支持下，3月7日顺利付息可能性较大，果真如此，对整体债市影响将不大；但因其评级下调和连年亏损，会增添质押式融资且上市交易的难度，对11超日债的投资价值将形成重大冲击。

**央行推出SLO不改短融配置价值**

公开市场短期流动性调节工具（SLO）的启用是上周短融市场走强的重要推动因素。

具体来看，SLO只在银行体系流动性出现临时性波动时相机使用，可能更多是在资金面相对紧张的时点用以平抑资金市场利率，其推出在一定程度上有利于维持相对平衡的资金面，但不应过度期待资金利率的大幅下行；

对于短端市场来说，新工具的推出使得货币市场利率大幅波动的概率有所下降，在当前信用利差仍然相对较高的情形下，短融产品仍有一定配置价值。

**信用债信收益率曲线可能维持陡峭化趋势**

自年初以来，信用债收益率曲线呈明显的陡峭化趋势。

目前来看，曲线的陡峭化趋势主要原因在于年初以来资金面的超预期宽松以及自9月份以来包括经济增长和通货膨胀等基本面因素的反弹，前者推动了短端收益率的下行，后者则制约了曲线长端的表现；

从未来趋势看，我们认为曲线可能将维持陡峭化的趋势，一方面，从资金面看，公开市场新工具的推出进一步显示了央行维持资金面相对均衡的决心，资金面未来可能将维持相对宽松的状况，这有利于稳定短端市场需求；

另一方面，相对稳定的金融系统流动性环境以及适度宽松的政策导向使得经济增速和通胀水平继续上行的概率较高，

对于中长期利率来说，我们仍然需要关注基本面好转可能带来的压力，从策略上看，我们仍然建议投资者注意控制债券投资的总体久期。

**对超日事件新进展的点评**

(1)业绩变脸基本在预期之内。1月18日，超日太阳大幅修正2012年预计业绩为亏损9至11亿元，业绩变脸可能更多是对前期通过虚增收入等方式粉饰报表行为的修正，基本在我们的预期之内；

同时公司提及的流动性风险化解方案乏善可陈，其中所提及的应收账款等资产项目流动性堪忧，方案实施的效果令人怀疑。

对于超日太阳来说，如何改善当前“墙倒众人推”的困局，短期来看，当然有赖于主管机关、地方政府等方面与银行、供应商等债权方的协调，解开当前超日公司流动性状况的“死结”；

中长期来看，关键的问题仍然在于行业整体经营状况的好转，如果光伏行业能够摆脱终端需求过于依赖海外市场的局面，则其收入和盈利的波动性可能将趋于降低。

(2)追加担保效率有限。根据公告，11超日债追加担保涉及10万米土地使用权、部分机械设备、9亿应收账款，由于上述资产均存在一定瑕疵，担保效率有限。

(3)对债券市场的影响。对于11超日债，从目前来看，在地方政府等各方面的支持下，3月7日顺利完成付息的可能性较大；

但是对于投资者来说，因评级下调和连年亏损，所带来的无法进行质押式融资且无法上市交易的风险，对11超日债的投资价值将形成重大冲击；

而从市场层面看，如果3月7日顺利付息，则意味着超日事件的影响如之前的海龙事件、赛维事件那样被隔离在债券市场之外，但由于市场对超日事件的反应较为平淡，因此可能也难以对市场带来明显利好；

但如果利息不能顺利兑付，则对于高收益债市场可能带来明显冲击，其中对于民营企业所发行债券的冲击可能尤甚。(完)