《交易视点》中国转债投资利好叠加,坚定持有--中信证券

路透北京1月22日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，基本面和资金面的双重利好有望推动股市进一步上涨，转债估值也将逐渐扩大，转债市场仍然具有较好的投资价值，建议超配转债的投资者坚定持有，中配和低配转债的投资者提高转债仓位。

个券选择上，建议继续持有工行、中行、石化、南山、重工、同仁转债；电力转债投资价值有所下降，但受益股市反弹，仍可继续持有。

**A股和转债全线上涨,转债估值不断扩大**

上周A股市场全线上涨，上证指数，深圳成指、中小板指数和创业板指数涨幅分别为3.3%、4.6%、6.9%和7.6%，军工、医药和TMT领涨，周期股重新成为热点。

转债市场强势上涨，中标可转债指数上涨3.6%，可转债平价指数上涨2.2%，估值不断扩大。

**基本面和资金面双重利好有望推动股市续涨**

基本面和资金面的双重利好有望推动股市进一步上涨。（1）在经济增长层面，四季度GDP增速略超预期，工业增加值和消费数据好于预期，对股市产生正面影响。

近期市场对2013年地产投资和地方政府投资的预期更加乐观，这一预期在一季度难以被证伪，经济增长的乐观预期有望推动股市进一步上升，A股市场短期内有望进一步上涨。

（2）在股市资金层面，近几周来利好因素正不断积聚。

一方面，央行启动SLO工具将使得货币市场利率稳定在合理水平，叠加一季度较大规模信贷投放，实体经济资金需求将得到有效支持，股市也将形成资金面的利好。

另一方面，证监会对IPO排队企业开展专项财务核查，1-3月为自查期，4-5月为复查期，上半年IPO规模可能较小，股市有望催生流动性改善推动的行情。

**短期看好周期股和主体投资机会**

短期内看好具有业绩弹性的周期股、低估值的周期股和主体投资机会。

经济增速的提高将改善企业盈利，资金面的宽松将提高股票估值，沿着这一逻辑，我们认为三类股票可能具有较好的投资机会，第一类是业绩弹性较好的周期性股票，第二类是低估值的周期性股票，第三类是一季度传统上表现较好的主题投资股票。

风险方面主要关注钓鱼岛局势、地产调控政策和影子银行清理政策，在两会之前政策风险预计较小。

**转债估值有望继续提升**

经过上周股市和转债的强势上涨后，估值扩大的驱动因素增强，未来有望进一步扩大。

第一，经济数据利好股市，投资者对A股市场的整体看法更加积极，股市上涨预期提高，债券型投资者或将继续加仓转债。

第二，转债平价整体上涨，有望触发赎回的转债逐渐增多，未来转债估值或将重新定位，估值有望得到提升。

**转债投资策略**

基本面和资金面的双重利好有望推动股市进一步上涨，转债估值也将逐渐扩大，转债市场仍然具有较好的投资价值，建议超配转债的投资者坚定持有，中配和低配转债的投资者提高转债仓位。

在个券选择上，建议继续持有工行、中行、石化、南山、重工、同仁转债；电力转债投资价值有所下降，但受益股市反弹，仍可继续持有。

上周建议增持的重工转债全周涨幅7.9%，当前价格没必要增持，安全边际较高的中行转债将是更好的增持品种。(完)