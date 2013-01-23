路透专访: 香港及英国将来台洽谈携手扩大境外人民币市场--台湾金管会副主委

记者 詹静宜

路透台北1月23日 - 离岸人民币中心正在积极寻求彼此合作机会.台湾金融管理监督委员会副主委李纪珠周三称,香港金管局将在农历年前后率团来台讨论携手扩大境外人民币市场,紧接着3月份英国也将派员来台召开闭门会议,讨论双方携手发展人民币业务合作.

她在接受路透专访时表示,台湾发展境外人民币业务,除了两岸贸易顺差、签署两岸货币签算机制等优势外,国际社会也有愿意合作的力量.以前香港、英国两大金融中心不会想到跟台湾有什么携手合作的机会,现在大环境给台湾发展机会,一定要好好把握,她个人相当看好台湾发展境外人民币市场.

"现在最重要的是把整个境外人民币市场扩大,大家应该是积极合作,而不是处于竞争的状态."李纪珠说.

据其透露,前一阵子她去香港拜会香港金管局总裁陈德霖后,陈德霖表示将派副总裁在农历年(2月10日)前后率团来台,讨论双方进一步合作扩展境外人民币市场.

她并指出,发展人民币不是一窝蜂往前冲,毕竟人民币是管制性货币,要考虑流动性,怎么样有秩序开放,不会造成后遗症.

至于两岸金融进程,李纪珠表示,金证会(证券监理平台会议)时程目标锁定在农历年前召开,将争取开放RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度并提高QFII额度.两岸协商应会有比较具体的进展,两岸保险、证券监理平台应该会陆续建立起来,针对建立的方式跟内容已经有所共识.

"证券是这次比较容易突破的部分."她说.

两位消息人士周一表示,中国证监会官员将于1月底左右赴台湾商谈双方证券业相互开放事宜.其中一位消息人士称,双方官员商谈得出结论后,将把结果回到ECFA(两岸经济协议)下的服务贸易协议中证券业开放签署.

中国证监会主席郭树清上周访问香港时曾提出,RQFII和QFII的投资规模,可以扩大到目前10倍的水平;并探讨推出QDII2(合格境内个人投资者)及RQFII2的可行性.

台湾金管会主委陈裕璋此前即表示,向行政院提报的振兴股市方案,其中T股、台商回台上市部份牵涉到两岸证券监理,望今年第一季启动两岸证券监理平台.