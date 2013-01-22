中国个股: 宝钢宣布上调3月主要钢材售价,热轧冷轧涨200元/吨

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
路透上海1月22日 - 中国最大钢铁企业之一的宝钢股份 周二宣布,其主要钢材3月份售价将在2月基础上进行一定程度的上调,其中热轧产品上调200元人民币/吨,冷轧绝大部分上调200元/吨.
宝钢下发通知称,3月酸洗产品较2月每吨上调100-150元,热镀锌每吨上调100-220元,电镀锌每吨上调100-200元,厚板上调100元/吨.
1月初宝钢宣布,上调2月多数钢铁产品的售价,其中热轧和冷轧分别较1月上调160元/吨和120元/吨.(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。