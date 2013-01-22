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货币新闻 | 2013年 1月 22日 星期二 10:17 BJT

中国个股: 宝钢宣布上调3月主要钢材售价,热轧冷轧涨200元/吨

路透上海1月22日 - 中国最大钢铁企业之一的宝钢股份 周二宣布,其主要钢材3月份售价将在2月基础上进行一定程度的上调,其中热轧产品上调200元人民币/吨,冷轧绝大部分上调200元/吨.

宝钢下发通知称,3月酸洗产品较2月每吨上调100-150元,热镀锌每吨上调100-220元,电镀锌每吨上调100-200元,厚板上调100元/吨.

1月初宝钢宣布,上调2月多数钢铁产品的售价,其中热轧和冷轧分别较1月上调160元/吨和120元/吨.(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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