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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 09:39 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月23日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 
    
一、新债招标:
    
中国财政部300亿元人民币七年期固息国债上午9:30-10:30招标,利率预测均值为3.44%
中国航空油料集团公司10亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),招行和中信银行主承  
中国建材 20亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),招行和光大银行主承            
招商证券 30亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA),工行/农行等承销
京能清洁能源 9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),招商银行和交行主承  
青岛德锐投资1亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),农业银行主承
中国南方电网50亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),国开行和中国银行主承
江阴澄星实业5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承
山东宏桥新型材料公司15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承
山东青岛中小企业1.2亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AAA),恒丰银行主承
中国国家电网100亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AAA),中信证券等主承
中国国家电网100亿元15年期固息企业债簿记建档(主体评级AAA),中信证券等主承
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二、新债上市: 

国家开发银行50亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债130206,基本利差0.90%
国开行50亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债130207,基本利差1.12%
国开行50亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债130208,基本利差1.28% 
国开行50亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债130209,基本利差1.45%  
浙江泰隆商业银行35亿元三年期固息债1220021,票面利率5.00%
保定开发区发展公司8亿元七年期固息债1280479,票面利率7.33%
财政部300亿元一年期固息国债130002,票面利率2.81%
南通港闸国资12亿元七年期固息债1380003,票面利率7.15%
河南盛润控股集团11亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380006,票面利率7.39%
安顺国资公司8亿元七年期固息债1380008,票面利率6.98%
泉州城建国有资产17亿元七年期固息债1380011,票面利率6.48%
云南公路开发投资20亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380012,票面利率6.05%
陕西东岭工贸集团7亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1380018,票面利率6.98%
抚州投资发展集团12亿元七年期固息债1380019,票面利率6.78%
南方电网50亿元三个月期超短融011307001票面利率3.95%          
中航机电系统有限公司10亿元一年期短融041359004,票面利率4.24%          
江西水利投资集团8亿元五年期中票1382030,票面利率5.40% 
江苏文峰集团5亿元三年期中票1382029,票面利率5.44%
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三、缴款: 

巩义国有资产投资10亿元七年期固息债1380020,票面利率6.70%
江苏奕淳集团3.4亿元一年期短融
中材股份 10亿元一年期短融
林州重机 3亿元一年期短融
正海集团2亿元一年期短融
山东商业集团15亿元一年期短融
山西沁新能源集团5亿元一年期短融
赣粤高速 10亿元七年期中票
方大炭素 6亿元三年期中票
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四、还本付息:    

财政部283亿元10年期固息国债090016付息,票面利率3.48%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

    --为扩大保险公司发债空间,中国保监会周二表示,拟将保险公司次级定期债务管理办法中的第五条修改为
,保险集团(或控股)公司募集次级债适用本办法,并就此公开征求意见. 
    
    --中国证监会主席郭树清近日表示,今后一段时期,中国资本市场发展的基础将更加坚实,证监会将坚持从
新兴加转轨的基本实际出发,坚持投资功能和融资功能完全平衡,坚持放松管制和加强监管紧密结合,坚持对内
开放和对外开放相互促进 
    
    --中国2012年粮食产量实现创纪录的"九连增",粮价也同时出现"九连涨".国家发改委专家称,粮价平稳上
涨并不会导致居民消费价格总水平的大幅度上涨,反而促进了价格总水平的基本平稳. 
 
    
    --中国证券报周三报导称,首批参与前海跨境人民币贷款业务的银行将增至8-10家,招商银行 <60
0036.SS>、建设银行  等或榜上有名,具体签约事宜及银行名单有望下周公布. 
     
    国家统计局1/27公布1-12月规模以上工业企业利润      (1-11月为3%)
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   注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

 (整理 康熙泽; 审校 曹巍浩/刘昕)

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