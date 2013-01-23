《中国债券市场每日交易备忘》--1月23日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国财政部300亿元人民币七年期固息国债上午9:30-10:30招标,利率预测均值为3.44% 中国航空油料集团公司10亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),招行和中信银行主承 中国建材 20亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),招行和光大银行主承 招商证券 30亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA),工行/农行等承销 京能清洁能源 9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),招商银行和交行主承 青岛德锐投资1亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),农业银行主承 中国南方电网50亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),国开行和中国银行主承 江阴澄星实业5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承 山东宏桥新型材料公司15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 山东青岛中小企业1.2亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AAA),恒丰银行主承 中国国家电网100亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AAA),中信证券等主承 中国国家电网100亿元15年期固息企业债簿记建档(主体评级AAA),中信证券等主承 ============================================================================= 二、新债上市: 国家开发银行50亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债130206,基本利差0.90% 国开行50亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债130207,基本利差1.12% 国开行50亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债130208,基本利差1.28% 国开行50亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债130209,基本利差1.45% 浙江泰隆商业银行35亿元三年期固息债1220021,票面利率5.00% 保定开发区发展公司8亿元七年期固息债1280479,票面利率7.33% 财政部300亿元一年期固息国债130002,票面利率2.81% 南通港闸国资12亿元七年期固息债1380003,票面利率7.15% 河南盛润控股集团11亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380006,票面利率7.39% 安顺国资公司8亿元七年期固息债1380008,票面利率6.98% 泉州城建国有资产17亿元七年期固息债1380011,票面利率6.48% 云南公路开发投资20亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380012,票面利率6.05% 陕西东岭工贸集团7亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1380018,票面利率6.98% 抚州投资发展集团12亿元七年期固息债1380019,票面利率6.78% 南方电网50亿元三个月期超短融011307001票面利率3.95% 中航机电系统有限公司10亿元一年期短融041359004,票面利率4.24% 江西水利投资集团8亿元五年期中票1382030,票面利率5.40% 江苏文峰集团5亿元三年期中票1382029,票面利率5.44% ============================================================================= 三、缴款: 巩义国有资产投资10亿元七年期固息债1380020,票面利率6.70% 江苏奕淳集团3.4亿元一年期短融 中材股份 10亿元一年期短融 林州重机 3亿元一年期短融 正海集团2亿元一年期短融 山东商业集团15亿元一年期短融 山西沁新能源集团5亿元一年期短融 赣粤高速 10亿元七年期中票 方大炭素 6亿元三年期中票 ============================================================================= 四、还本付息: 财政部283亿元10年期固息国债090016付息,票面利率3.48% ============================================================================= 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --为扩大保险公司发债空间,中国保监会周二表示,拟将保险公司次级定期债务管理办法中的第五条修改为 ,保险集团(或控股)公司募集次级债适用本办法,并就此公开征求意见. --中国证监会主席郭树清近日表示,今后一段时期,中国资本市场发展的基础将更加坚实,证监会将坚持从 新兴加转轨的基本实际出发,坚持投资功能和融资功能完全平衡,坚持放松管制和加强监管紧密结合,坚持对内 开放和对外开放相互促进 --中国2012年粮食产量实现创纪录的"九连增",粮价也同时出现"九连涨".国家发改委专家称,粮价平稳上 涨并不会导致居民消费价格总水平的大幅度上涨,反而促进了价格总水平的基本平稳. --中国证券报周三报导称,首批参与前海跨境人民币贷款业务的银行将增至8-10家,招商银行 <60 0036.SS>、建设银行 等或榜上有名,具体签约事宜及银行名单有望下周公布. 国家统计局1/27公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月为3%) ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 康熙泽; 审校 曹巍浩/刘昕)