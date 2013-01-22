更新版 1-中国公开市场: 仅进行七天逆回购单日现净回笼,资金乐观预期令投标意愿不强

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路透北京1月22日 - 中国央行周二公开市场仅进行了430亿元人民币七天期逆回购操作,单日净回笼670亿元.市场人士表示,短期流动性调节工具(SLO)的启用,强力支撑市场乐观的资金预期.二级市场流动性供给充裕,加之一级资金价格明显高于二级,故部分机构参与投标意愿较淡.

他们并指出,虽然单日净回笼对当期资金面冲击不大,但未来流动性风险仍不容忽视.

"现在资金多泛滥啊!滚动做一些短期限的逆回购,央行更容易调节一些,"上海一大型银行交易员称,"机构也愿意拿短的,利率低啊!资金面有SLO顶着呢!"

央行上周五公告称,即日起启用公开市场短期流动性调节工具(SLO),原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.

央行公告显示,今日430亿元七天期逆回购操作中标利率为3.35%,已连续数月持平.而14天期逆回购品种则缺席.

一家公开市场一级交易商交易员亦指出,公开市场一级资金价格明显高于货币二级市场,故其参与投标的兴致不浓;央行启用SLO给市场以很大信心,其视野中不少机构对春节(2月10日)前资金面预期都很乐观.

中国银行间资金市场周二早盘14天期质押式回购利率上涨逾10个基点(Bp),而下探至近期低位区间的七天回购利率 也小涨至2.9826%.尽管流动性表面未改宽松局面,但已暗藏紧意.

申银万国证券则在最新报告中表示,春节期间资金面的供求能否明显紧张起来,主要决定力量在于商业银行的看法.假如商业银行被目前的流动性局面所迷惑,而不去积极申请公开市场中的逆回购,则春节年关将依然难过.

因此申万预期,从下周开始商业银行对于公开市场中的资金需求依然要明显放大,该部分资金是应对季节性现金流出的;相反,如果从下周开始,公开市场中的逆回购规模没有见到明显放量,那市场需要做好准备,迎接节前的流动性紧张局面.

中国央行此前在公开市场已连续三周净回笼,上周规模为700亿元.不过考虑到月底及春节前的例行财政存款上缴及现金备付压力,分析人士认为,届时央行应会加码资金投放平滑市场波动.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 430

(周四) 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 1,500