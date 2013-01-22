路透基点: 亚洲航空寻求18亿台币融资--RLPC

路透香港1月21日 - 汤森路透旗下基点报导,市场消息人士指出,飞机维修业者亚洲航空股份有限公司已邀请银行为一笔18亿台币(6,200万美元)融资案提交报价.

消息人士称,这项融资案期限可能为5-6年,包含一循环信贷及一履约保证.

根据消息人士指出,目前讨论的价格为较一年期邮政储金利率加码约35-45个基点.

资金将用于借款方目前正在争取的一个新项目.

2011年3月时,亚洲航空签署一笔10亿台币等值五年期融资,分为四部分:A部分4亿台币定期贷款、B部分6亿台币循环信贷、C部分1,000万美元循环信贷、及D部分6亿台币旅客保证.B、C、D部分合计不超过6亿台币等值.

A部分及B部分利率为较一年期邮政储金利率加码35个基点,第一年保底利率为153个基点,C部分较三或六个月期新加坡同业拆借利率(Sibor)加码80个基点.旅客保证每年支付担保费用75个基点.