路透基点: 亚洲航空寻求18亿台币融资--RLPC

标题新闻：贝莱德最大共同基金一资产组合经理称正买入黄金和美债等避险资产，以防全球政治风险
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路透香港1月21日 - 汤森路透旗下基点报导,市场消息人士指出,飞机维修业者亚洲航空股份有限公司已邀请银行为一笔18亿台币(6,200万美元)融资案提交报价.
消息人士称,这项融资案期限可能为5-6年,包含一循环信贷及一履约保证.
根据消息人士指出,目前讨论的价格为较一年期邮政储金利率加码约35-45个基点.
资金将用于借款方目前正在争取的一个新项目.
2011年3月时,亚洲航空签署一笔10亿台币等值五年期融资,分为四部分:A部分4亿台币定期贷款、B部分6亿台币循环信贷、C部分1,000万美元循环信贷、及D部分6亿台币旅客保证.B、C、D部分合计不超过6亿台币等值.
A部分及B部分利率为较一年期邮政储金利率加码35个基点,第一年保底利率为153个基点,C部分较三或六个月期新加坡同业拆借利率(Sibor)加码80个基点.旅客保证每年支付担保费用75个基点.
这项融资由彰化银行及台新银行主办.(完) (编译 蔡美珍; 审校 张涛)
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