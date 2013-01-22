更新版 1-新债招标: 中国国开行福娃债增发收益率均低预期,宽资金支撑短端尤甚

(新增交易员评论) 路透上海1月22日 - 中国国家开发银行周二首次增发今年第1-5期固息金融债,中标收益率均明显低于预期 及二级市场水平.其中一年和三年等中短品种,受持续宽松资金面支撑,低于预期幅度居前. 业内人士稍早透露,国开行上午增发的一至10年五期"福娃债",中标收益率分别为3.1952%、3.8050%、4.10 53%、 4.2867%和4.3879%.此前的市场收益率预测均值分别为3.28%、3.87%、4.15%、4.34%和4.44%. 北京一银行交易员表示,今天国开行增发的福娃债收益率"比市场低这么多啊,真心吐血了." 银行间市场国开行固息政策债到期收益率曲线 显示,1/3/5/7/10年品种最新收益率分别为3. 3022%、3.8835%、4.1354%、4.3571%和4.4301%. 虽然交易员多将开年以来的新债发行走暖归结为宽松流动性的支撑,但今日国开行七年和10年亦明显低于 二级水平,则让人有些看不懂一级如此火热的原因. 上海一银行交易员称,五年以内金融债需求火热可以理解,但七和10年品种收益率的低位是由一级向暖带动 ,还是二级市场投资需求导致,还需要进一步观察. 不过北京一银行交易员解释说,国开行新债发行火热,除资金面宽松外,年初利率债供给较少且当前金融债 收益率水平具有一定吸引力亦可能是原因之一. 以下为今日国开行首次增发的1-5期固息金融债具体情况: 一年 三年 五年 七年 10年 加权中标收益率 3.1952% 3.8050% 4.1053% 4.2867% 4.3879% 市场预测均值 3.28% 3.87% 4.15% 4.34% 4.44% 投标倍数 2.98 2.47 4.42 2.91 2.80 中标与预期差值 -8.48bp -6.50bp -4.47bp -5.33bp -5.21bp 发行量(亿元) 60 80 60 60 50 票面利率 3.32% 3.8934% 4.1617% 4.3251% 4.43% 招标方式 荷兰式 荷兰式 美国式 美国式 荷兰式 起息日 1月10日 缴款日 1月24日 分销期 1/23-1/24 上市日 一年期1月28日,其余1月30日 此外,采用美国式招标的五年和七年期增发债,边际中标收益率分别为4.1133%和4.2968%. 国开行对上述债券保留增发权利,增发债券上市后与原债券合并交易.(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)