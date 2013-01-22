版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 22日 星期二 12:41 BJT

更新版 1-新债招标: 中国国开行福娃债增发收益率均低预期,宽资金支撑短端尤甚

(新增交易员评论)
    路透上海1月22日 - 中国国家开发银行周二首次增发今年第1-5期固息金融债,中标收益率均明显低于预期
及二级市场水平.其中一年和三年等中短品种,受持续宽松资金面支撑,低于预期幅度居前.
    
    业内人士稍早透露,国开行上午增发的一至10年五期"福娃债",中标收益率分别为3.1952%、3.8050%、4.10
53%、 4.2867%和4.3879%.此前的市场收益率预测均值分别为3.28%、3.87%、4.15%、4.34%和4.44%.
    
    北京一银行交易员表示,今天国开行增发的福娃债收益率"比市场低这么多啊,真心吐血了."
    
    银行间市场国开行固息政策债到期收益率曲线 显示,1/3/5/7/10年品种最新收益率分别为3.
3022%、3.8835%、4.1354%、4.3571%和4.4301%. 
    
    虽然交易员多将开年以来的新债发行走暖归结为宽松流动性的支撑,但今日国开行七年和10年亦明显低于
二级水平,则让人有些看不懂一级如此火热的原因.
    
    上海一银行交易员称,五年以内金融债需求火热可以理解,但七和10年品种收益率的低位是由一级向暖带动
,还是二级市场投资需求导致,还需要进一步观察.    
    
    不过北京一银行交易员解释说,国开行新债发行火热,除资金面宽松外,年初利率债供给较少且当前金融债
收益率水平具有一定吸引力亦可能是原因之一.
 
    以下为今日国开行首次增发的1-5期固息金融债具体情况:
                        一年           三年           五年          七年           10年
 加权中标收益率           3.1952%        3.8050%       4.1053%        4.2867%        4.3879%
 市场预测均值               3.28%          3.87%         4.15%          4.34%          4.44%
 投标倍数                    2.98           2.47          4.42           2.91           2.80
 中标与预期差值           -8.48bp        -6.50bp       -4.47bp        -5.33bp        -5.21bp
 发行量(亿元)                  60             80            60             60             50
 票面利率                   3.32%        3.8934%       4.1617%        4.3251%          4.43%
 招标方式                  荷兰式         荷兰式        美国式         美国式         荷兰式
 起息日                   1月10日                                                           
 缴款日                   1月24日                                                           
 分销期                 1/23-1/24                                                           
 上市日             一年期1月28日,其余1月30日
 
    此外,采用美国式招标的五年和七年期增发债,边际中标收益率分别为4.1133%和4.2968%.
    
    国开行对上述债券保留增发权利,增发债券上市后与原债券合并交易.(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐