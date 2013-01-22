中国汇市: 人民币早盘小幅走高,清淡行情仍在延续

* 人民币即期早盘小幅走高
* 中间价续创逾一周新低
* 交投持续淡静,窄幅震荡
* 结汇仍略偏多
路透北京1月22日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅走高,未理会中间价续创逾一周新低.交易员称,市场成交延续淡静,开盘至今波幅不过10多个点,客盘结汇略多一些,带动人民币小幅走高.
整体看,中国经济基本面展现的回暖势头支撑人民币偏强的格局未变.交易员指出,春节前的淡静行情仍在延续,而今日中间价仅较昨日微幅走低,未能给市场以明确的方向指引.
"(即期市场)挺无聊的,没什么好说的,...已经挺长时间这样子了,上也上不去,下也下不来,有点僵."上海一外资行交易员称.
北京时间11:49,人民币兑美元即期报6.2201元,上日收报6.2213元.今日人民币兑美元中间价 为6.2796元,上日中间价为6.2790元.
交易员并称,美元兑人民币很难往下走,因为往下走的话,监管层就会出来买一些,另一方面,买美元的力量也很难发挥出来,因为结汇的盘子还是相对偏多.
"一般上午都特别平淡,波幅非常窄,...下午可能收市之前会有些单子出来."上述交易员称.
中国国务院总理温家宝周一表示,要稳步推进利率市场化改革,推进人民币资本项下可兑换,推进市场化的金融改革.并要发挥好货币政策在实现经济持续健康发展、稳定物价和防范金融风险中的关键作用.
东京汇市日圆近期猛跌之势周二骤然暂歇;日本央行是否将祭出迄今最有力的举措抗击绵延数年的经济停滞之势,或是会像过去那样屡次令市场失望,投资者对此拭目以待.
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.2770/20,上日尾盘为6.2800.
北京时间11:49,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1970/90元,上一交易日尾盘报6.1940元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
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(发稿 李文科; 审校 曾祥进)