西班牙经济衰退,罢工成家常便饭

(本文由路透中文网编译提供)

路透马德里1月21日 - 财政赤字过大去年险些导致西班牙破产，政府试图通过降薪和私有化进行应对，导致西班牙工人罢工越发频繁。

经历了四年的经济危机后，工人们对中右翼政府的节支举措失去耐心，法官、垃圾处理工人、医生以及巴士司机纷纷加入罢工队伍。抗议成为马德里和其他大城市中的日常现象。

“政府将国家带上不归路，他们夺走了我们所有的利益和购买力，”General Hospital of Alicante的清洁工兼工会领导人Francisco Garcia说道。

1月，Garcia和他的同事们罢工17天，抗议瓦伦西亚（Valencia）地区政府两个月未支付工资。这一导致卫生条件恶化的罢工，只是近期多起抗议中的一起。

在南部城市格拉纳达（Granada），垃圾处理工人1月罢工两周，抗议工作时间减少和薪资降低。罢工于周日结束，但是累积的垃圾只有四分之一被运走。

“街上有老鼠，有些地方堆着垃圾，你都没法走，很恶心，”现年50岁的酒吧员工Jorge说道。(完)