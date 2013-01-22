更新版 1-中国货币市场: 宽松流动性下暗藏紧意,跨月的14天回购利率涨幅最明显

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海1月22日 - 中国银行间资金市场周二早盘14天期质押式回购利率 上涨逾10个基点(Bp),而下探至近期低位区间的七天回购利率也出现小幅上调.尽管流动性表面未改宽松局面,但已暗藏紧意.
交易员认为,春节、月末及财政存款上缴因素多层叠加下,令身在尚宽资金环境的参与者们提高"未雨绸缪"的警惕.七天期逆回购中标利率仍维持在3.35%,意味着市场价格中枢未变,已经下行至低位区间的七天质押式回购利率不敢过度偏离中枢,出现小幅上调.而14天跨月资金利率上涨,显示仍存在流动性结构分布不均的问题.
"14天交易量并不大,但利率却上涨,这说明市场上还是有人需要钱,不太可能是大行,很可能是股份制(银行)、券商或基金."北京一银行交易员称.
央行公告称,公开市场今日将进行总额430亿元人民币七天期逆回购操作.逆回购中标利率3.35%,与此前持平.在此之前,央行在公开市场已连续三周净回笼,上周规模为700亿元.不过考虑到月底及春节前的例行财政存款上缴及现金备付压力,分析人士认为,届时央行应会加码资金投放平滑市场波动.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9298 1.9397 -0.99
七天 2.9826 2.9364 4.62
14天 2.9202 2.7976 12.26
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.9600 2.0000 96.00
七天 2.9300 2.5950 33.50
14天 3.1000 3.0500 5.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.9350 1.9754 -4.04
七天 3.0006 3.0141 -1.35
14天 2.9500 2.9100 4.00
shibor
其中:隔夜 1.9270 1.9580 -3.10
七天 2.9940 2.9910 0.30
三个月 3.8839 3.8861 -0.22
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(发稿 刘昕; 审校 杨淑祯)