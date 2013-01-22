中国经济: 2015年前10家钢铁企业集团产业集中度达到60%左右--工信部

路透北京1月22日 - 中国工业和和信息化部周二称,要以汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药等行业为重点,推进企业兼并重组,其中钢铁行业,2015年前10家钢铁企业集团产业集中度达到60%左右.

工信部网站刊登的新闻稿称,到2015年,前10家整车企业产业集中度达到90%,形成三至五家具有核心竞争力的大型汽车企业集团.

此外,到2015年，前10家水泥企业产业集中度达到35%;前10家造船企业造船完工量占全国总量的70%以上;前10家企业的冶炼产量占全国的比例达到90%.