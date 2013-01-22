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货币新闻 | 2013年 1月 22日 星期二 13:49 BJT

中国经济: 2015年前10家钢铁企业集团产业集中度达到60%左右--工信部

路透北京1月22日 - 中国工业和和信息化部周二称,要以汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药等行业为重点,推进企业兼并重组,其中钢铁行业,2015年前10家钢铁企业集团产业集中度达到60%左右.

工信部网站刊登的新闻稿称,到2015年,前10家整车企业产业集中度达到90%,形成三至五家具有核心竞争力的大型汽车企业集团.

此外,到2015年，前10家水泥企业产业集中度达到35%;前10家造船企业造船完工量占全国总量的70%以上;前10家企业的冶炼产量占全国的比例达到90%.

工信部称,坚持市场化运作,发挥企业主体作用.充分发挥市场的基础性作用,遵循经济规律和市场准则,由企业通过平等协商,自愿自主地开展兼并重组.(完) (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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