中国经济: 2015年前10家钢铁企业集团产业集中度达到60%左右--工信部

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
路透北京1月22日 - 中国工业和和信息化部周二称,要以汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药等行业为重点,推进企业兼并重组,其中钢铁行业,2015年前10家钢铁企业集团产业集中度达到60%左右.
工信部网站刊登的新闻稿称,到2015年,前10家整车企业产业集中度达到90%,形成三至五家具有核心竞争力的大型汽车企业集团.
此外,到2015年，前10家水泥企业产业集中度达到35%;前10家造船企业造船完工量占全国总量的70%以上;前10家企业的冶炼产量占全国的比例达到90%.
工信部称,坚持市场化运作,发挥企业主体作用.充分发挥市场的基础性作用,遵循经济规律和市场准则,由企业通过平等协商,自愿自主地开展兼并重组.(完) (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。