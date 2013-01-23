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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 08:00 BJT

重温稿-《台湾新债预测》20年公债102/3得标利率料在1.59-1.61%

路透台北1月22日 - 路透周二的调查显示,台湾周三(23日)将标售的20年期公债102/3A
02103=TWO得标利率将落在1.59-1.61%. 
    
    以下为交易员观点整理: 
    * 第一季长券供给量大,102/3标售后,还各有一期30与20年乙券待标售 
    * 15年券102/1筹码大部分由银行拿走,对20年券需求度可能降低 
    * 102/1标售后走多,殖利率较得标时已下滑近6个基点,以合理利差估算,102/3得标利率
欲走高不易 
    * 农历春节九天长假当前,下标也需考量假期间的持券风险 
    
    以下为预测得标利率区间:    
    * 1.59-1.61%.最低预估在1.58%,最高在1.62%.   
    
    最新报价:    
    * 102/3公开发行前交易周二没有成交.发行前交易期间仅在8日有成交纪录,为1.60%.  
  
    
    以下为交易商对102/3期公债得标利率的预估区间:   
    
        金融机构      最低(%)    最高(%)
    中国信托商银         1.60       1.62
      台北富邦银         1.59       1.61
    大型金融机构         1.60       1.61
       大型寿险1         1.59       1.61
       大型寿险2         1.59       1.61
       大型寿险3         1.60       1.62
       大型寿险4         1.59       1.61
       中型寿险1         1.58       1.60
            中值         1.59       1.61
 (完)
    
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 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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