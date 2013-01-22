亚洲橡胶: 泰国称无计划在海外市场出售政府橡胶库存--政府高官

路透曼谷1月22日 - 泰国一位政府顾问称,该国并无计划在海外市场出售政府的橡胶库存.泰国是全球最大橡胶生产和出口国,政府通过干预计划,向农户购买橡胶以支撑胶价.

"我们没想过要在国际市场上出售那些库存,我们会在国内运用."农业副部长顾问Amnuay Patise周二告诉路透.

泰国政府握有的橡胶库存约有200,000吨,由于购买计划预定将进行到3月底,库存预料将进一步升高.目前并不清楚,如果胶价继续低档盘旋,政府是否将延长该计划.(完)