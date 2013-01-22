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货币新闻 | 2013年 1月 22日 星期二 14:45 BJT

亚洲橡胶: 泰国称无计划在海外市场出售政府橡胶库存--政府高官

路透曼谷1月22日 - 泰国一位政府顾问称,该国并无计划在海外市场出售政府的橡胶库存.泰国是全球最大橡胶生产和出口国,政府通过干预计划,向农户购买橡胶以支撑胶价.

"我们没想过要在国际市场上出售那些库存,我们会在国内运用."农业副部长顾问Amnuay Patise周二告诉路透.

泰国政府握有的橡胶库存约有200,000吨,由于购买计划预定将进行到3月底,库存预料将进一步升高.目前并不清楚,如果胶价继续低档盘旋,政府是否将延长该计划.(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪; 审校 蔡美珍)
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