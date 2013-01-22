中国股市: 沪综指震荡收跌,技术性回调未改震荡上行趋势

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
路透北京1月22日 - 中国股市沪综指周二步入调整,震荡收跌.分析师指出,由于前期热点已消化充分,且短期市场缺乏持续利好,因而今日出现回调.不过,在资金面宽松及供求关系持续改善的背景下,预计后市反弹行情仍有望延续.
沪综指 收报2,315.139点,跌13.082点或0.56%;昨日该股指创近八个月收盘新高.上海A股今日成交额1,225亿元人民币,上日为1,123亿元.
"今日市场震荡回调,这两天期指走得比较谨慎,原有的市场热点亦消化比较充分,没有新热点继续,因而行情出现震荡."不过,申银万国资深分析师钱启敏指出,大盘趋势未变,短线将继续震荡整理,温和上扬,沪指上看2,400点.
今日除银行和保险板块之外,其余各板块则陷入调整,其中酿酒和船舶制造等跌幅居前.老白干酒 收跌5.46%至41.54元.
沪深300指数 收跌0.54%,报2,596.898点.沪深300指数2月合约 尾盘报2,599.0点,跌0.36%,成交量为759,437手.(完)
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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