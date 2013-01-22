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债券 | 2013年 1月 22日 星期二 15:28 BJT

欧元债市: 德债期货持稳,投资人等待西班牙新债登场

德国公债期货 持平,报142.90.

"基本上我们看到市场上下激烈震荡,没有确切的多空基调."Landesbank Baden-Wurttemberg交易员Charles Berry表示.

"人们退居观望,我感觉大家都不知道如何解读非核心国家与德国利差收窄的情形--到底这表现情势稳定,还只是为时不久?"(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/张若琪; 审校 田建华/艾茂林)
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