欧元债市: 德债期货持稳,投资人等待西班牙新债登场

"基本上我们看到市场上下激烈震荡,没有确切的多空基调."Landesbank Baden-Wurttemberg交易员Charles Berry表示.

"人们退居观望,我感觉大家都不知道如何解读非核心国家与德国利差收窄的情形--到底这表现情势稳定,还只是为时不久?"(完)