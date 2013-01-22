欧元债市: 德债期货持稳,投资人等待西班牙新债登场

标题新闻：贝莱德最大共同基金一资产组合经理称正买入黄金和美债等避险资产，以防全球政治风险
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德国公债期货 持平,报142.90.
"基本上我们看到市场上下激烈震荡,没有确切的多空基调."Landesbank Baden-Wurttemberg交易员Charles Berry表示.
"人们退居观望,我感觉大家都不知道如何解读非核心国家与德国利差收窄的情形--到底这表现情势稳定,还只是为时不久?"(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国现货公债 英国公债市场
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日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/张若琪; 审校 田建华/艾茂林)
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IMF为国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。