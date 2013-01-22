台湾债市: 102/2殖利率小弹,观望明日20年券标售

路透台北1月22日 - 台湾五年公债102/2殖利率周二小幅收高,因台股由黑翻红,且15年券102/1殖利率因特 定交易商释出筹码打高影响.惟有明日将标售20年券102/3的不确定性,交易商仍以小区间抛补为操作主轴,盘面 未脱整理格局. 日本央行今日公布采取大胆的宽松举措,交易商对此看法不一.有人认为,全球央行的宽松基调没有改变,这 对债市有利.但也有人认为,中长期而言,仍需观察对亚洲货币的冲击效应,若其他国家跟着竞贬,反而要担心外 资流出对资金面造成的冲击. "明天就要标102/3,或许造成了点调节压力."一证券商交易员说. 另一证券商交易员则称,市场资金丰沛,依据近几期标售经验,纵然得标利率高于预期,只要勇于承接,都会 有赚钱的机会.明日102/3的标售应该也不会与预期落差太大. 台湾央行将于明日标售20年公债102/3,金额400亿台币.路透的调查显示,102/3得标利率将落在1.59-1.61% . 日本央行周二宣布,将从明年起无限量购买资产,并把通胀率目标上调至2%,这是该央行为结束长达数年经 济停滞所采取的最为决断的措施. 台湾股市周二收高0.4%,加权股价指数 上涨34.18点,收于7,759.10点,惟盘中一度低见7,699.25点. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +0.29 0.8879 0.8850-0.8930 284.0 10 101/9 +0.65 1.1665 1.1616-1.1678 22.0 15 102/1 +1.50 1.4300 1.4260-1.4300 2.5 即将来临的农历春节长假,对交易商的操作已产生影响.有大型寿险业交易员就表示,明日102/3下标时,会 将长假期间的持券风险考虑进去,因美国针对举债上限的最终决议,可能会对国际债市走向产生明显牵动. 另一证券商交易员则认为,今年债市的走势可能与去年类似,第一季因诸多利空影响使得殖利率走高,进而 营造第二季的多头环境.因此春节前若殖利率因交易商调节部位走高,反而可以小幅承接,抱券过年. 台湾债市将于2月6日封关,直到18日才开红盘. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 15 102/1 1.4300 10 101/9 1.1665 5 102/2 0.8879 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)