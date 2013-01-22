台湾央行: 共发行188亿台币存单,存单发行余额增94亿

路透台北1月22日 - 台湾央行周二公布,今日共发行188亿台币存单,若相较存单到期金额94亿,存单发行余额增94亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 139.00 91天期 0.93 39.00 182天期 1.05 10.00

央行上日共发行3,590.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,865.05亿台币.