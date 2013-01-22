台湾央行: 共发行188亿台币存单,存单发行余额增94亿

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
路透台北1月22日 - 台湾央行周二公布,今日共发行188亿台币存单,若相较存单到期金额94亿,存单发行余额增94亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 139.00 91天期 0.93 39.00 182天期 1.05 10.00
央行上日共发行3,590.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,865.05亿台币.
拆款中心资料 显示,修正后周一超额准备为290亿台币;累计超额准备为负898亿台币,加计前期1%的超额准备为581亿台币.(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。