《台湾债市专栏》日本大胆宽松举措,料令台债殖利率曲线趋陡

(本文作者为路透中文特约撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

撰稿人/瞿玉娟

路透台北1月22日 -

* 日圆大幅走贬,恐使日债殖利率走扬

* 先进国家宽松,加重新兴市场货币升值压力

* 台债短券受惠资金行情、长券恐受日债牵引 去年（2012年）底日本重新举行国会改选，强烈支持扩大量化宽松政策及弱势日圆的安倍晋三如市场预期的胜出，也让日圆汇率由去年11月初的1美元兑80日圆，一路走贬至年底的1美元兑86.75日圆，短短一个月内贬值8.6%的幅度，让日股上涨幅度居世界之冠。由于日本央行扩大量化宽松政策，加上美国FED的QE 4，让先进国家资金大举进军亚洲新兴市场，带动了新兴市场货币的升值走势。

**历史数据显示日圆大幅走贬,恐使日债殖利率走扬**

笔者回顾过去日圆汇率与日债殖利率走势，自2006年以来，日圆长线汇率走升，在2006年日圆汇率为1美元兑117.88日圆，自此一路走升至目前的1美元兑88.38日圆；而同期间的10年期日本公债殖利率，也自2006年初的1.48%大幅走跌至目前的0.756%，显示就长线来看，日圆汇率的大幅升值与日债殖利率的一路走低息息相关。

在此段期间内，日圆主要有4波较大的升值走势，及1次较明显的贬值修正，而笔者观察发现，10年期日债殖利率走势与其日圆汇率的升贬方向皆有明显的同步性。首先，在2007年6月，由于美国次级房贷问题开始蔓延，FED持续降息使美国货币宽松态势明显，日圆在此段期间一路走升，由2007年6月22日的1美元兑123.89日圆升至2008年3月17日的1美元兑97.33日圆；而此段期间10年期日本公债殖利率也由2007年7月的1.559%大幅下跌81 bps至2008年3月底的1.26%。

然而，随着美国引发的金融风暴成型，全球经济成长放缓使日本经济成长降低，让日本银行(Bank of Japan)在2008年10月份的会议中再度降息。相比当时澳洲、纽西兰借贷成本达6%及6.5%的成本，日本0%利率政策始先前一度停顿的利差交易再度兴起，也让日圆汇率由2008年3月的1美元兑97.33日圆再度走贬至8月份的1美元兑110.54日圆；而在该段期间，10年期日债殖利率亦同步走扬，由3月底的1.26%弹升至8月份的1.54%，弹幅亦达28 bps。

2008年9月美国雷曼兄弟声请破产，引发百年来最大的金融海啸，随后美国经济大幅衰退下，FED进行了俗称QE 1的资产收购计画，对市场释出了逾1兆美元的资金，也让国际主要货币大幅走升。日圆汇率在2008年8月的1美元兑110.54日圆，升值至年底的1美元兑87.24日圆，升值幅度达21.08%；而同时期10年期日债殖利率也由8月份的1.54%一路走跌至该年年底的1.174%。

在2010年末，随着QE 1效益逐步递减，美国经济复苏力道疲弱，因此FED在2010年再推行QE 2，对市场释放资金，也让日圆汇率由2010年5月的94.54日圆兑1美元，升值了14.96%至80.4日圆兑1美元；在同一期间10年期日债殖利率由年中的1.406%下跌了56.1 bps至0.845%。

由上述历史数据来看，笔者认为日圆汇价的升贬，与10年期日债殖利率走势亦步亦趋，因此，当此日圆汇率再度大幅贬值之际，对日债殖利率亦将承受一定程度的弹升压力。

**先进国家一路宽松,加重新兴市场货币升值压力**

在日本政府决定扩大量化宽松之际，美国仍持续进行QE 4政策。以目前美国经济成长约2.5%的计算下，每年大约可降低失业率约0.5%，因此，以现在美国失业率的数字要降到FED可接受的水准，依市场预期在2015年将是比较可能的时间；再若由近期公布的CPI、PPI等数据显示，量化宽松政策并未对美国境内带来通膨的压力，因此笔者认为在今年FED应该仍会进行QE政策不变，并不会如某些交易商预期的提前结束。

在欧洲方面，在ECB积极介入下主要问题国家如西班牙、义大利的公债殖利率皆明显回稳，也让欧债看来没有太大疑虑。然而，由于欧洲经济成长仍然不佳，货币升值不利其出口产业，因此笔者认为ECB应仍会维持宽松的货币政策。

在上述美、欧央行一路释出货币下，加上近来日本央行的扩大量化宽松，全球先进国家资金将再度流入亚洲新兴市场，因此可看到近来台币再度强势升值。

**短券受惠资金行情、长券恐受日债牵引,使台债殖利率曲线趋陡**

过往台债交易往往拿日债殖利率比较，然而，若投资人观察可发现，在1/17止5年期台债（A02102）殖利率为0.881%较5年期日债殖利率0.154%为高；然而在殖利率曲线右端的20年期台债（A01107）为1.60%却远较20年期日债的1.74%为低。

日本央行扩大量化宽松，将使短天期日债殖利率弹升不易，但照过去经验日圆汇率走贬下恐推升10年期日债殖利率，因此笔者认为未来日债殖利率曲线将更趋陡峭。

回到台债部分，由过去台币汇率与台债走势来看，汇率升值时往往带动台债短券殖利率走低，又逢目前台债短券殖利率与日债殖利率仍有距离，因此笔者以为此波行情将有利台债短券殖利率下行；但在长券部分，若日债长券走扬，将对台债长券殖利率形成压力，促使台债殖利率曲线尾随日债趋陡。

综上所述，虽台债殖利率波动趋缓，但笔者认为近来国际金融市场变动剧烈，投资人可趁机进行殖利率曲线操作，以提高获利。(完)

(本文作者为元富证券副总经理)