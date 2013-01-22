台湾货币市场: 两周拆款渐多,票券商提前准备年前资金落点

* 资金回复宽裕

* 二周拆款水位升高

* 年后落点短票利率稍升

记者 高洁如

路透台北1月22日 - 台湾银行间短率周二大致平稳.市场资金显得宽裕,大型银行将资金拆予票券商,以利其布局年前的资金需求高峰,利率则大致不变.

交易人士表示,周二的资金情势不像昨日透露些许紧张气氛,整体而言资金显得相对充裕.大型银行为布局农历年前的资金情势,还愿意将资金拆予票券商及其他本地银行,两周落点的拆款金额稍升,但利率方面则未有明显上扬.

"利率还差不多,没有明显变化,"一位公营银行资金调度人士表示.

他们也表示,虽然周一起银行已开始领新钞,令银行的周转金水位走滑,但昨日稍稍紧张的气氛并未延续到今日.整体而言今日资金调度市场相对安静,变化并不大.

本地时间16:08银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%,上日在0.385%.今日区间在0.295-0.40%,上日0.295-0.42%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.45%,上日亦同,二周拆款的区间则在0.39-0.45%.

**年后落点短票利率稍高**

短票市场方面,票券商指出,银行忧虑周转金水位过低使得买票的意愿不高,落点在农历年后的短票利率稍有上扬.但年前的资金情势仍属宽裕,利率大致不变.

今日落点在农历年前的短票利率在0.72%,同于上日;年后落点的短票利率在0.75%,较上日的0.74%走升.

台湾央行今日存单到期94亿台币,发行金额待稍晚公布.

本周存单到期金额共9,781.55亿,本周余日存单到期情况为:周三2,681.7亿,周四211亿以及周五3,175.85亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周一超额准备为290亿台币;累计超额准备为负898亿台币,加计前期1%的超额准备为581亿台币.

**公债RP利率平稳**

公债10天期附买回(RP)利率持平.虽然本地银行开始准备农历年新钞作业,不过RP市场尚未感受银行端操作趋向保守,整体找券需求仍旧强烈,惟利率也维持在既有水准不变.

一券商调度人士表示,今日在与银行交易时,并未感觉资金趋向紧俏的状况,"他们还是想把钱放出来".至于投信端的资金还是非常丰沛,预料在月底例行性赎回压力出现前,对公司债的需求度仍会维持在相对高点.

"银行准备新钞的影响还好,没感觉变紧."另一券商资金调度人士说.

另一券商交易员表示,客户到期续约时,有向对方要求将公债与公司债利率分别自0.71%、0.81%下调为0.70%、0.80%,他们基本上愿意接受.但若进一步调降,就会感受到客户对利率的坚持.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.81%,部分在0.79%.