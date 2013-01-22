表格: 英国工业联盟1月总工业订单差值降至负20,远低于市场预期

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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路透伦敦1月22日 - 英国工业联盟(CBI)周二公布,1月总工业订单差值为负20(路透调查预估为负11),12月为负12.
月度趋势 1月 12月 11月 10月 9月 8月
总订单 -20 -12 -21 -23 -8 -21
出口订单 -29* -11 -12 -22 -10 -17
制成品库存 +15 +6 +5 +5 +18 +9
产出预期 +8 0 -9 +12 +7 0
国内价格预期 +21# +17 +8 +7 +3 +1
注: *为2011年12月以来为低,#为2011年4月以来最高.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。