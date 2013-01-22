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货币新闻 | 2013年 1月 22日 星期二 19:28 BJT

表格: 英国工业联盟1月总工业订单差值降至负20,远低于市场预期

路透伦敦1月22日 - 英国工业联盟(CBI)周二公布,1月总工业订单差值为负20(路透调查预估为负11),12月为负12.

月度趋势 1月 12月 11月 10月 9月 8月

总订单 -20 -12 -21 -23 -8 -21

出口订单 -29* -11 -12 -22 -10 -17

制成品库存 +15 +6 +5 +5 +18 +9

产出预期 +8 0 -9 +12 +7 0

国内价格预期 +21# +17 +8 +7 +3 +1

注: *为2011年12月以来为低,#为2011年4月以来最高.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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