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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 10:36 BJT

新债招标: 中国七年国债中标利率3.42%,稍低于预测均值--业内人士

路透上海1月23日 - 业内人士周三透露,中国财政部稍早招标的300亿元人民币七年期固息国债,中标利率为3.42%,稍低于此前3.44%的市场预测均值.

业内人士并称,该期债投标倍数为2倍,边际(最优)中标利率为3.44%.此前市场利率预测区间为3.38%-3.48%.

今日招标新债为财政部今年第三期记账式附息国债,按年付息.采用混合式招标方式,标的为利率.不进行甲类成员追加投标.该期债1月24日开始发行并计息,1月28日发行结束,1月30日起上市交易.(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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