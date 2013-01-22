台湾汇市: 台币收弱至近一周低位,日央行决策令外资美元买盘浮现

* 日本央行决策符合预期,外资暂时回捧美元

* 29元附近出口商集结,料仍有支撑

* 明日交投区间或偏弱落于28.970-29.020

路透台北1月22日 - 台币兑美元 周二收低2.5分至近一周收盘低位.日本央行宣布设定2%的通膨目标,并无限制购入资产符合市场预期,外资于台湾汇市倾向购入美元获利了结,令台币更加疲软.

但交易员称在近29元附近吸引出口商入场抛汇,市场料在日本央行货币政策反应告一段落后,出口商的台币资金需求仍将在29元附近形成支撑,明日暂看主交投区在28.970-29.020.

汇银人士指出,尽管新兴市场多数货币在日本央行决策出炉后反弹走高,但在台币市场除外资汇出外,寿险及油款等有实质购汇需求的美元买方也纷纷进场,令台币欲强不易.

此外,交易员称在29元偏弱上方也同时见少量央行调节部位的美元卖单,整体而言料央行对台币维稳于29元附近的立场不变,短期市场恐不愿押注台币任一方向,狭幅区间盘整仍是市场本周基调.

"大家对日本央行的期待好像很大,但结果出来好像也没怎样...除非dollar/yen(美元兑日圆)又开始上(升值)."一外资银行交易员说.

台币今日收盘报29.095,此前低位为1月16日的29.099.

交易员认为,未来一段时间将观察日圆 、韩元 是否竞贬,因同位于亚洲区竞争之列的台湾,或将随着出口状况的改变而对汇率有不同合理价位的期待.但在此之前,台币区间盘整的近期走势难以大幅改变,外资近来于100-200个基点的极窄区间双向承作的惯性也将持续.

台股加权指数 周二收高0.44%,报7,759.10点;外资及陆资今日在台股买超26.99亿台币,由卖转买.

今日现汇市场疲弱的台币走势与海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方向未能一致,海外NDF美元/台币各天期换汇点今日较上日扩大,一周期从溢价转为折价.交易员称该市场今日见寿险业卖出美元,部分外资也站在卖方做为现汇市场汇出的避险操作.

在新兴市场方面,受到日本央行大胆宽松政策激励,多数新兴亚洲货币兑美元周二扳回盘中稍早跌幅,因日本央行措施料将吸引更多资金进入新兴亚洲地区.

日本央行把通胀目标提高一倍至2%,并进一步放宽货币政策,基本符合市场预期.日本央行面临巨大的政治压力,要求其采取更加大胆的行动,把日本拉出通缩状态.

本周重要事件及数据包括周三台湾公布12月工业生产、加拿大央行利率决策;周四欧洲央行管理委员会会议;周五美国新屋销售年率、加拿大消费者物价指数(CPI).

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.095 29.070 28.971-29.095 29.070 6.39 4.38

元太外汇经纪公司 28.999 28.965 28.970-29.000 29.000 3.67 2.38

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