表格: 加拿大11月零售销售较前月增长0.2%,优于预期

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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路透1月22日 - 加拿大统计局周二公布,
* 加拿大11月零售销售较前月增长0.2%,10月为增长0.5%(前值为增长0.7%)
* 加拿大11月扣除汽车的零售销售较前月下滑0.3%
(百分比变动) 11月 11月 10月(修正值) 10月(前值)
月率 年率 月率 月率
整体 +0.2 +1.4 +0.5 +0.7
扣除汽车/零部件 -0.3 +0.6 +0.2 +0.5
注:数据经过季节性调整.
路透调查的分析师此前预估,11月零售销售较与前月持平,扣除汽车的零售销售较上月增长0.1%.(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。