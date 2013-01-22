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货币新闻 | 2013年 1月 22日 星期二 21:40 BJT

表格: 加拿大11月零售销售较前月增长0.2%,优于预期

路透1月22日 - 加拿大统计局周二公布,

* 加拿大11月零售销售较前月增长0.2%,10月为增长0.5%(前值为增长0.7%)

* 加拿大11月扣除汽车的零售销售较前月下滑0.3%

(百分比变动) 11月 11月 10月(修正值) 10月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 +0.2 +1.4 +0.5 +0.7

扣除汽车/零部件 -0.3 +0.6 +0.2 +0.5

注:数据经过季节性调整.

路透调查的分析师此前预估,11月零售销售较与前月持平,扣除汽车的零售销售较上月增长0.1%.(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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