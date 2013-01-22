版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 22日 星期二 17:39 BJT

表格: LME金属库存最新变化--1月22日

路透伦敦1月22日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
  品种       最新库存          变动
   铜         342,450        -3,075
   锡          13,130          +200
   铅         294,000          -500
   锌       1,219,200        -3,650
   铝       5,171,400        -6,075
   镍         148,128          +108
 铝合金        87,600          持平
 NASAAC       146,960           -20
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)

    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据     库存分布         品种    库存数据      库存分布
 铜     <MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-G      铅  MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-G
        >            RD>                                                RD>
 铝     <MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-G      锡  MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-G
        >            RD>                                                RD>
 锌     <MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-G  铝合金  MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-G
        >            RD>                                                RD>
 镍     <MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-G   NASAA  MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-G
        >            RD>                                                RD>
 
 (编译 田建华; 审校 沈以文)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐