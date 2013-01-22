表格: LME金属库存最新变化--1月22日

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
路透伦敦1月22日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨): 品种 最新库存 变动 铜 342,450 -3,075 锡 13,130 +200 铅 294,000 -500 锌 1,219,200 -3,650 铝 5,171,400 -6,075 镍 148,128 +108 铝合金 87,600 持平 NASAAC 146,960 -20 *NASAAC为北美特种铝合金.(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 <MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-G 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-G > RD> RD> 铝 <MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-G 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-G > RD> RD> 锌 <MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-G 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-G > RD> RD> 镍 <MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-G NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-G > RD> RD> (编译 田建华; 审校 沈以文)
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。