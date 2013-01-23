中国公开市场: 一级交易商可继续申报正/逆回购需求--业内人士

路透北京1月23日 - 业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报逆回购和正回购需求,其中逆回购期限为七天和14天两种,正回购为91天.

中国央行周二公开市场仅进行了430亿元人民币七天期逆回购操作,单日净回笼670亿元.市场人士表示,短期流动性调节工具(SLO)的启用,强力支撑市场乐观的资金预期.二级市场流动性供给充裕,加之一级资金价格明显高于二级,故部分机构参与投标意愿较淡.虽然单日净回笼对当期资金面冲击不大,但未来流动性风险仍不容忽视.

中国央行此前在公开市场已连续三周净回笼,上周规模为700亿元.不过考虑到月底及春节前的例行财政存款上缴及现金备付压力,分析人士认为,届时央行应会加码资金投放平滑市场波动.

央行上周五公告称,即日起启用公开市场短期流动性调节工具(SLO),原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)

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