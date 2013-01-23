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市场报道 | 2013年 1月 23日 星期三 12:07 BJT

****敬告客户: LME基本金属库存即日起不再发出红条****

亲爱的客户,您好:

由于英文稿件调整,路透中文服务每日下午的伦敦金属交易所(LME)铜铝等基本金属库存变化,即日起不再发出红条.

中文服务仍将持续发送金属库存详细变化,您可点选 浏览;或者点选英文库存变化表页面<0#LME-STOCKS>浏览.

稿件调整为您带来不便,敬请见谅.

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