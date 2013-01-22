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货币新闻 | 2013年 1月 22日 星期二 23:05 BJT

表格: 美国里奇蒙联邦储备银行1月综合制造业指数为负12,12月为正5

路透1月22日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布,1月综合制造业指数为负12,12月为正5. 以下为具体数据及分项:

1月 12月 11月 三个月均值 制造业综合指数 -12 5 9 1

出货 -11 6 11 2

新订单 -17 10 11 1 未完成订单 -19 -11 -9 -13 产能利用 -18 3 -3 -6 投入物价 2.54 2.01 1.99 -- 产出物价 0.85 1.57 1.72 -- 制成品库存 23 12 19 18
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