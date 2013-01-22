表格: 美国里奇蒙联邦储备银行1月综合制造业指数为负12,12月为正5

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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路透1月22日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布,1月综合制造业指数为负12,12月为正5. 以下为具体数据及分项:
1月 12月 11月 三个月均值 制造业综合指数 -12 5 9 1
出货 -11 6 11 2
新订单 -17 10 11 1 未完成订单 -19 -11 -9 -13 产能利用 -18 3 -3 -6 投入物价 2.54 2.01 1.99 -- 产出物价 0.85 1.57 1.72 -- 制成品库存 23 12 19 18
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。