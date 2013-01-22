表格: 美国财政部标售六个月国库券得标利率0.095%,投标倍数为4.94

路透华盛顿1月22日 - 美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.095 中值 0.090 低值 0.065 投资 0.096 价格 99.951972 高值得标比率 81.58% 投标倍数 4.94 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 28,000,684,800 总投标 138,436,249,800 竞争性投标得标 27,079,195,000 非竞争性投标得标 521,489,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/01/24 到期日 2013/07/25 CUSIP码 9127957A3 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 母红)