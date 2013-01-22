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债券 | 2013年 1月 22日 星期二 23:06 BJT

表格: 美国12月成屋销售减少1.0%,年率为494万户--NAR

路透1月22日 - 全美不动产协会(NAR)周二公布,美国12月成屋销售下降1.0%,年率为494万户,市场预估为510万户.11月修正后为499万户(前值为504万户).

美国2012年成屋销售增长9.2%,至465万户,为2007年以来最高. 经季节调整后的12月成屋销售数据如下:

12月 11月 11月初值 10月 2011年12月 销售量年率(百万户) 4.94 4.99 5.04 4.76 4.38

12月 11月 11初值 2012年12月/2011年12月 变动率(%) -1.0 4.8 5.9 12.8 (完)

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