表格: 美国12月成屋销售减少1.0%,年率为494万户--NAR

标题新闻：贝莱德最大共同基金一资产组合经理称正买入黄金和美债等避险资产，以防全球政治风险
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路透1月22日 - 全美不动产协会(NAR)周二公布,美国12月成屋销售下降1.0%,年率为494万户,市场预估为510万户.11月修正后为499万户(前值为504万户).
美国2012年成屋销售增长9.2%,至465万户,为2007年以来最高. 经季节调整后的12月成屋销售数据如下:
12月 11月 11月初值 10月 2011年12月 销售量年率(百万户) 4.94 4.99 5.04 4.76 4.38
12月 11月 11初值 2012年12月/2011年12月 变动率(%) -1.0 4.8 5.9 12.8 (完)
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