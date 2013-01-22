表格:美国财政部标售三个月国库券得标利率0.075%,投标倍数为4.68

标题新闻：贝莱德最大共同基金一资产组合经理称正买入黄金和美债等避险资产，以防全球政治风险
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿1月22日 - 美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.075 中值 0.065 低值 0.030 投资 0.076 价格 99.981042 高值得标比率 0.39% 投标倍数 4.68 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,344,700 总投标 149,879,169,700 竞争性投标得标 31,485,685,000 非竞争性投标得标 514,659,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/01/24 到期日 2013/04/25 CUSIP码 912796AB5 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
IMF为国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。