表格:美国财政部标售三个月国库券得标利率0.075%,投标倍数为4.68

路透华盛顿1月22日 - 美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.075 中值 0.065 低值 0.030 投资 0.076 价格 99.981042 高值得标比率 0.39% 投标倍数 4.68 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,344,700 总投标 149,879,169,700 竞争性投标得标 31,485,685,000 非竞争性投标得标 514,659,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/01/24 到期日 2013/04/25 CUSIP码 912796AB5 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 母红)