美股盘后: IBM公布第四业绩后,股价盘后劲扬3.8%

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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路透1月22日 - IBM 在周二美股盘后交易中劲扬3.8%,此前公布业绩.
IBM公布第四季营收为293亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计IBM第四季每股盈利5.25美元,营收为290.9亿美元.
IBM预计2013会计年度非GAAP每股运营获利至少为16.70美元,GAAP每股盈利至少为15.53美元.
IBM 公布第四季GAAP每股盈利为5.13美元,非GAAP每股营运收益为5.39美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计IBM 2013年每股盈利16.63美元.(完)
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。