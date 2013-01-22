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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 05:16 BJT

美股盘后: IBM公布第四业绩后,股价盘后劲扬3.8%

路透1月22日 - IBM 在周二美股盘后交易中劲扬3.8%,此前公布业绩.

IBM公布第四季营收为293亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计IBM第四季每股盈利5.25美元,营收为290.9亿美元.

IBM预计2013会计年度非GAAP每股运营获利至少为16.70美元,GAAP每股盈利至少为15.53美元.

IBM 公布第四季GAAP每股盈利为5.13美元,非GAAP每股营运收益为5.39美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计IBM 2013年每股盈利16.63美元.(完)
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