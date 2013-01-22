美股盘后: 德州仪器公布业绩后股价盘后下滑0.8%

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月22日 - 德州仪器 周二在美股盘后交易中下滑0.8%,此前该公司公布了季度业绩.
德仪公布第四季每股盈利(EPS)为0.23美元,营收为29.8亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估德州仪器第四季EPS为0.34美元,营收为29.5亿美元.
德仪预计2013年度第一季每股盈利为0.24-0.32美元,营收为26.9-29.1亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估德州仪器第一季EPS为0.34美元,营收为28.9亿美元.(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。