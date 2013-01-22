美股盘后: 德州仪器公布业绩后股价盘后下滑0.8%

路透1月22日 - 德州仪器 周二在美股盘后交易中下滑0.8%,此前该公司公布了季度业绩.

德仪公布第四季每股盈利(EPS)为0.23美元,营收为29.8亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估德州仪器第四季EPS为0.34美元,营收为29.5亿美元.

德仪预计2013年度第一季每股盈利为0.24-0.32美元,营收为26.9-29.1亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估德州仪器第一季EPS为0.34美元,营收为28.9亿美元.(完)