版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 23日 星期三 06:32 BJT

《美国重要政经日程》--1月23日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1200 - 农业部公布一周全球稻米价格

1500 - 美国联邦住房金融局公布11月房价指数

1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券

2130 - 美国石油协会(API)公布一周石油报告

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐