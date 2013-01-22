《美国重要政经日程》--1月23日

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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(除特别说明外,均为GMT时间)
1200 - 农业部公布一周全球稻米价格
1500 - 美国联邦住房金融局公布11月房价指数
1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券
2130 - 美国石油协会(API)公布一周石油报告
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚; 审校 张涛)
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高，分析师表示，因在美国三日长周末假期前有技术性买盘和回补空头，且担心美国中西部玉米种植开局缓慢。