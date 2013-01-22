加拿大股市:收在18个月高位,黄金和银行股上涨

路透多伦多1月22日 - 加拿大指标股指周二收在18个月高位附近,黄金股领涨.之前日本央行承诺推出积极刺激计划后,贵金属上扬.

但加拿大国有铁路公司(Canadian National Railway Co) 下滑1%至93.77加元,限制大盘涨势.此前该公司发布的2013年财测不及分析师预期.

投资者注意力一直在宏观经济疑虑和企业业绩之间转换,本季预计资源类股表现温和.

但日本央行宣布其明年将无限量购买资产,并将通胀目标提高一倍至2%,令股市获得支撑.

"整体来看,市场潜在人气十分正面.加拿大指标股指有望测试13,000点,"Global Securities研究部副主管兼策略师Elvis Picardo表示.

但他还补充道,相比标普500指数触及五年高位,加股接近18个月高位是相形见绌了.

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 涨30.38点或0.24%报12,824.63点,为2011年8月2日以来最高.