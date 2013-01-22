更新版-美股业绩: 谷歌第四季业绩亮丽,广告费跌速放缓

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透旧金山1月22日 - 全球最大的网络搜索公司谷歌 关键假日季的核心网络业务营收超过许多分析师的预期,广告费降幅亦低于往季,谷歌股价因此劲扬逾4%.
分析师称,谷歌第四季推出了新的产品,并从国际市场业务增长中受益.第四季通常是谷歌业绩最好的一个季度.
谷歌周二公布,若不计流量收购成本,第四季净营收为98.3亿美元,高于上年同期的81.3亿美元,也超过路透访问的六位分析师的预估均值96亿美元.
"业务看来很强劲,尤其从获利角度看的话.他们的核心业务利润实现长足增长,"B.Riley Caris的分析师Sameet Sinha说."盈利能力似乎来自营收大幅增加的国际市场业务,较上年同期增长了23%,而第三季增幅为15%."
谷歌的平均每点击付费(CPC)较上年同期下降6%,为连续第五个季度下降.
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