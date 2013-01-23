美国与加拿大经济指标预测--1月23日-1月30日****

更新版 1-香港个股：中国联通停牌以待刊发内幕消息，对混改落实传闻不予置评
路透香港4月5日 - 中国三大电讯商之一的中国联合网络通信（香港）股份有限公司周三停牌以待发出一份有关该公司内幕消息的公告，惟公司方面对混改落实传闻不予置评。
路透1月23日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 1月21日当周 1月23日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 1月18日当周 -- 836.5 再融资指数 -- 4,563.7 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月19日当周 -- -0.6% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月19日当周 -- +1.9% 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较上月 11月 -- +0.5% ) 1500 加拿大央行利率决议 -- 1.0% 1.0% 1月24日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月19日当周 35.5 33.5 初请失业金人数四周均值(万人) 1月19日当周 -- 35.925 续请失业金人数(万人) 1月12日当周 320 321.4 1358 美国Markit制造业PMI 1月初值 53.0 54.0 1500 美国领先指标 12月 +0.3% -0.2% 1600 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 1月 -- 负2 2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货 12月 -- 0.79 比 1月25日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.2% -0.2% (较上年同期) +1.2% +0.8% 加拿大央行核心CPI(较前月) -0.2% 持平 (较上年同期) +1.4% +1.2% 1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 38.5 37.7 1530 美国ECRI一周领先指标 1月18日当周 -- 130.4 1600 加拿大财政预算(亿加元) 11月 -- 赤字16.8 4-11月 -- 赤字105.7 * 1月28日当周 1月28日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国耐久财(耐用品)订单 12月 +1.0% +0.8% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% +1.6% 扣除国防的耐久财订单 -- +0.8% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +2.6% 1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 12月 -- 93.7 1500 美国成屋待完成销售(较前月) 12月 +0.8% +1.7% -- 美国建筑许可(万户) 12月修正值 -- 90.3 1月29日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月26日当周 -- -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月26日当周 -- -- 1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同 11月 +5.2% +4.3% 期) 经季节调整(较前月) +0.6% +0.7% 未经季节调整(较前月) 持平 -0.1% 1500 美国消费者信心 1月 66.3 65.1 1月30日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 1月25日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1315 美国ADP民间就业人数(万人) 1月 16.3 21.5 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第四季初值 +1.3% +3.1% 最终销售 +1.6% +2.4% GDP隐性平减指数 +2.0% +2.7% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.6% 核心PCE物价指数 +1.1% +1.1% 1915 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布联邦基 -- -- 0-0.25% 金利率 (完)
路透香港4月5日 - 中国三大电讯商之一的中国联合网络通信（香港）股份有限公司周三停牌以待发出一份有关该公司内幕消息的公告，惟公司方面对混改落实传闻不予置评。
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分