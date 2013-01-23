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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 08:10 BJT

中港个股: 工行总额约35亿元"信贷资产证券化"交易待人行发行批文--IFR

路透1月23日 - 据汤森路透旗下IFR报导，据悉，全球市值最大的银行--中 中国工商银行 总额35.4235亿元人民币（5.69亿美元）”工元2013年第一期信贷资产证券化”交易已递交人行等待最后发行批文。

三位接近交易人士表示，本期资产支持证券（ABS）包括三档：优先AAA档，优先AA档和未评级／高收益档；发行金额分别为30亿元（占发行总量85%），1.7亿元（占发行总量4.5%）和3.7235亿元（占发行总量10.5%）。

其中，优先AAA档和AA档ABS都将采用浮动利率（以一年期定期存款利率基准）并将通过簿记建档方式发行；而未评级／高收益档ABS则无票面利率，并采用定向发行方式发行。

此外，优先AAA档ABS预计到期日2015年7月26日，优先AA档ABS预计到期日2016年1月26日，未评级／高收益档ABS预期到期日2016年1月26日。法定到期日2018年7月26日。

本期ABS的信贷资产共包含60笔贷款，借款人数量30户。两家评级机构分别为中诚信和中债资信。

中国工商银行为本期ABS发起机构和贷款服务机构，中金公司和中信证券 担任联席主承销商和联合簿记管理人，中海信托则为受托机构和发行人。工银国际为财务顾问。

上述消息人士同时表示，由于目前本期ABS还在等待最后批文，不排除正式发行之日交易总额因个别信贷资产到期而发生变化。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 杨淑祯; 审校 黄凯)

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