香港个股: 深圳控股以41.5亿元人民币向母公司收购深圳一商住地盘

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透香港1月23日 - 中国房地产商--深圳控股有限公司 宣布,将以总代价41.5亿元人民币(约51.71亿港元)向母公司收购深圳福田区一个正在兴建中的住宅和写字楼、酒店地盘,公司将向母公司发行新股悉数支付代价.
深圳控股的声明称,将按每股3.667港元向母公司深业集团发行逾14.1亿股新股以支付代价.发行价较公司上周五(18日)停牌前最后报价3.36港元溢价9.1%.该公司已申请周三恢复股份交易.
深圳控股为深圳市政府背景的开发商,是次收购的地盘位于福田区彩田路与笋岗路交汇处,建筑面积约为78.9万平方米,分为南北两部份.
其中北部土地项目建筑面积约17.07万平方米,计划发展为四栋楼拟作销售的公寓住宅区;南部土地项目建筑面积约61.82万平方米,将发展为办公楼、酒店和商业服务设施.办公楼之70%拟供销售,而酒店和商业服务设施则作收租用途.
深圳控股表示,完成收购后,公司的土地储备(以建筑面积计)将增加至逾80万平方米.(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分