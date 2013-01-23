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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 08:03 BJT

香港个股: 深圳控股以41.5亿元人民币向母公司收购深圳一商住地盘

路透香港1月23日 - 中国房地产商--深圳控股有限公司 宣布,将以总代价41.5亿元人民币(约51.71亿港元)向母公司收购深圳福田区一个正在兴建中的住宅和写字楼、酒店地盘,公司将向母公司发行新股悉数支付代价.

深圳控股的声明称,将按每股3.667港元向母公司深业集团发行逾14.1亿股新股以支付代价.发行价较公司上周五(18日)停牌前最后报价3.36港元溢价9.1%.该公司已申请周三恢复股份交易.

深圳控股为深圳市政府背景的开发商,是次收购的地盘位于福田区彩田路与笋岗路交汇处,建筑面积约为78.9万平方米,分为南北两部份.

其中北部土地项目建筑面积约17.07万平方米,计划发展为四栋楼拟作销售的公寓住宅区;南部土地项目建筑面积约61.82万平方米,将发展为办公楼、酒店和商业服务设施.办公楼之70%拟供销售,而酒店和商业服务设施则作收租用途.

深圳控股表示,完成收购后,公司的土地储备(以建筑面积计)将增加至逾80万平方米.(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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