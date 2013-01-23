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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 08:11 BJT

《台湾报摘》--经济日报1月23日

* 头版头条:

--在安倍政府施压下,日本央行展现抗通缩决心,承诺明年改采无限期宽松政策,并把通膨目标提高1倍,但由于达成通膨目标未设期限,且无限宽松明年才启动,市场反映冷淡,日圆兑美元不跌反涨,升至88.75日圆,日股小跌.

* 其他:

--交通部观光局昨晚宣布,陆客来台团客每日配额将由目前的4,000人提高到5,000人,陆客自由行则由目前的每日1,000人倍增至2,000人,预订5月起实施.

--台湾金控兼台湾银行董事长刘灯城22日抵达上海,视察即将上线的台币清算业务准备情况,台银上海分行行长颜圭田表示,乐见台币现钞业务在农历年前获批上路.

--券商复委托业务2012年全年交易量统计出炉,复委托量衰退约16%,券商认为,今年在大陆经济成长动能恢复下,预期港股国企股(H股)与大陆A股价差将收敛,今年港股行情将爆发,将是券商复委托业务今年成长的关键.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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