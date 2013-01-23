金砖国家: 1月22日股汇市收盘纵览

路透1月23日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月22日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 收高0.09%,报1,079.07点.

中国股市:中国股市沪综指周二步入调整,震荡收跌.分析师指出,由于前期热点已消化充分,且短期市场缺乏持续利好,因而今日出现回调.不过,在资金面宽松及供求关系持续改善的背景下,预计后市反弹行情仍有望延续.沪综指 收报2,315.139点,跌13.082点或0.56%;昨日该股指创近八个月收盘新高.上海A股今日成交额1,225亿元人民币,上日为1,123亿元.

香港股市:港股连续第三个交易日徘徊在19个半月高点附近,金融股走强带来助益,据报导称,有企业正同中国内地官员就深圳前海经济特区土地使用进行会谈.恒生指数 收高0.3%报23,658.99点.恒生国企指数 涨0.6%.

中国汇市:人民币兑美元即期 小幅收升,未理会中间价续创逾一周新低.交易员称,市场成交延续淡静,交易窄幅波动,客盘结汇略多一些,带动人民币小幅走高.整体看,中国经济基本面展现的回暖势头支撑人民币偏强的格局未变.交易员指出,春节前的淡静行情仍在延续,而今日中间价仅较昨日微幅走低,未能给市场以明确的方向指引.境内美元人民币一年期掉期 升水报975点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3173元. ========================================================================================

印度股市:结束三天连涨势头并脱离两年高位.Hindustan Unilever业绩增长令人失望,股价大跌.Cairn India股价亦下挫,因其在一关键地区的产量增长放缓.指标BSE指数 收低0.6%,或120.25点,报19,981.57点,周一股指曾触及2011年1月来最高.

印度汇市:印度卢比脱离近三个月高位终场收低,政府上调黄金进口税引发的涨幅,被国有银行美元买需和股市跌势抵消.卢比/美元 收报53.81/82,低于周一收盘价53.765/775.盘中卢比一度触及53.3750,为10月24日以来最高. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,589.020点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低0.83%至841.17点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 涨0.14%至30.2250,卢布兑欧元 收涨0.2%,报40.2150. ========================================================================================

巴西股市:微跌,受电信企业Oi跌势拖累.巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收低0.34%,报61,692.29点.该指数本月曾两度升破62,000点,不料后来又跌破该水准.分析师指出,重要阻力位在62,300点和年内高点63,470点.

巴西汇市:雷亚尔/美元 收低,市场交投清淡,令汇率易受小规模资本外流影响.但分析师表示,出于通胀忧虑,雷亚尔不太可能跌至大幅低于2.05的水平.雷亚尔/美元收报2.0435,大致持平于周一收盘位. ========================================================================================

南非股市:小幅收跌,连续第二日下跌,零售商类股为表现最差的板块之一,因市场愈发担心该板块估值过高.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.22%,报35,487.52点.综合指数 亦小跌0.19%,报39,912.45点.