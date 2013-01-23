金砖国家: 1月22日股汇市收盘纵览

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透1月23日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月22日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数 收高0.09%,报1,079.07点.
中国股市:中国股市沪综指周二步入调整,震荡收跌.分析师指出,由于前期热点已消化充分,且短期市场缺乏持续利好,因而今日出现回调.不过,在资金面宽松及供求关系持续改善的背景下,预计后市反弹行情仍有望延续.沪综指 收报2,315.139点,跌13.082点或0.56%;昨日该股指创近八个月收盘新高.上海A股今日成交额1,225亿元人民币,上日为1,123亿元.
香港股市:港股连续第三个交易日徘徊在19个半月高点附近,金融股走强带来助益,据报导称,有企业正同中国内地官员就深圳前海经济特区土地使用进行会谈.恒生指数 收高0.3%报23,658.99点.恒生国企指数 涨0.6%.
中国汇市:人民币兑美元即期 小幅收升,未理会中间价续创逾一周新低.交易员称,市场成交延续淡静,交易窄幅波动,客盘结汇略多一些,带动人民币小幅走高.整体看,中国经济基本面展现的回暖势头支撑人民币偏强的格局未变.交易员指出,春节前的淡静行情仍在延续,而今日中间价仅较昨日微幅走低,未能给市场以明确的方向指引.境内美元人民币一年期掉期 升水报975点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3173元. ========================================================================================
印度股市:结束三天连涨势头并脱离两年高位.Hindustan Unilever业绩增长令人失望,股价大跌.Cairn India股价亦下挫,因其在一关键地区的产量增长放缓.指标BSE指数 收低0.6%,或120.25点,报19,981.57点,周一股指曾触及2011年1月来最高.
印度汇市:印度卢比脱离近三个月高位终场收低,政府上调黄金进口税引发的涨幅,被国有银行美元买需和股市跌势抵消.卢比/美元 收报53.81/82,低于周一收盘价53.765/775.盘中卢比一度触及53.3750,为10月24日以来最高. ========================================================================================
俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,589.020点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低0.83%至841.17点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元 涨0.14%至30.2250,卢布兑欧元 收涨0.2%,报40.2150. ========================================================================================
巴西股市:微跌,受电信企业Oi跌势拖累.巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收低0.34%,报61,692.29点.该指数本月曾两度升破62,000点,不料后来又跌破该水准.分析师指出,重要阻力位在62,300点和年内高点63,470点.
巴西汇市:雷亚尔/美元 收低,市场交投清淡,令汇率易受小规模资本外流影响.但分析师表示,出于通胀忧虑,雷亚尔不太可能跌至大幅低于2.05的水平.雷亚尔/美元收报2.0435,大致持平于周一收盘位. ========================================================================================
南非股市:小幅收跌,连续第二日下跌,零售商类股为表现最差的板块之一,因市场愈发担心该板块估值过高.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.22%,报35,487.52点.综合指数 亦小跌0.19%,报39,912.45点.
南非汇市:南非兰特/美元小升,未受政府承认无法实现就业率目标的影响,但盘中限于区间波动.1535GMT,兰特/美元 报8.86,接近上日收盘价8.8634.兰特/美元盘中一度高见8.81,但随后跟随欧元跌势回吐部分涨幅. (完) (编译 梁睿雪; 审校 白云)
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分